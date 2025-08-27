Scontro auto con moto, muore centauro di 34 anni

Un’altra croce si aggiunge alle tante già presenti sulla Statale 18, l’arteria che taglia l’Alto Tirreno cosentino. La serata di ieri, 26 agosto, è stata segnata da un grave incidente stradale in località La Bruca, nel comune di Scalea, costato la vita a un giovane motociclista di 34 anni.

La vittima, originaria di Verbicaro ma residente a Santa Maria del Cedro, è deceduta in seguito a un violentissimo scontro tra la sua moto e un’automobile. L’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo al giovane, nonostante il rapido intervento dei soccorritori.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e per avviare i primi rilievi.

​Le indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità. La comunità dell’Alto Tirreno cosentino si stringe attorno alla famiglia della vittima, sconvolta da questa ennesima tragedia della strada.