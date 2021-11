Sellia diventa uno Smart Village, un borgo intelligente. Tradotto, come scrive il sindaco del piccolo comune calabrese, Davide Zicchinella sui social, significa :”implementare la dotazione di arredo urbano smart a Sellia. Vogliamo essere sempre più uno Smart Village, un borgo intelligente Presto alle nostre panchine intelligenti già installate (basta avvicinare una bici o un oggetto e si apre automaticamente un vano tecnico con con compressore per gonfiare le ruote delle bici, i cavi per la ricarica e vari attrezzi per la manutenzione) farà compagnia altro arredo urbano smart. Cestini smart dotati di sensori che segnalano lo stato di riempimento. Pensiline con pannelli fotovoltaici e ricariche. Orologio urbano interattivo”.

“Un totem musicale smart dotato di amplificazione professionale per fare musica all’aperto. Tutti servizi accessibili tramite app e collegati tra di loro”. L’amministrazione comunale di Sellia sta anche lavorando per realizzare una mobilità intelligente in paese volta ad aiutare anche i disabili e anziani. Infatti,” si punta a dotare il borgo di bici e monopattini elettrici di ultima generazione, ma anche di un pulmino elettrico per la mobilità di anziani e disabili di dimensioni adeguate per poter accedere anche ai vicoli più stretti – conclude il sindaco Zicchinella”.

Insomma tecnologia e innovazione al servizio di tutti per migliorare qualità di vita e mobilità. E su questo fronte, a quanto pare, Sellia è già all’avanguardia.

Amalia Feroleto