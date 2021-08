Shopper personalizzate: un accessorio alla moda

Se siamo patite di accessori, non possiamo certo esserci perse il graduale ma inarrestabile proliferare di borse di ogni foggia e tipologia: dalle pochette metalliche ai borsoni da spiaggia anche in città, fino ad arrivare a quelle che in tedesco si definiscono “Tute”, ovvero le borse di cotone tipo shopper, quelle che generalmente sono fatte di materiali naturali, che ne definiscono il colore paglierino.

Le shopper cotone personalizzate sono l’ultimo grido in questo settore: immaginate di avere un claim, una frase solo vostra, che rappresenti il vostro “marchio di fabbrica”: non vorreste una borsa che la citi, portando con voi, bene in vista, la vostra massima sulla vita, sulle cose, sul mondo? Ecco, qualora stiate cercando qualcosa di simile, sappiate che online potreste trovare esattamente il servizio che fa per voi.

Non solo scritte, però: loghi, disegni e chi più ne ha più ne metta, anche un vasto catalogo tra le pagine del quale poter scegliere qualcosa che sia di vostro gusto.

Insomma: nelle prossime righe vedremo come abbinare questo accessorio originale e frizzante, adatto soprattutto alla stagione estiva!

Dalle sfilate alla vita: la shopper in cotone come messaggero

Ci sono stati stilisti che hanno fatto di questa borsa leggera e senza pretese un must, cosicché anche noi potremmo volerne una (o forse anche di più? vedremo tra poco che uno dei vantaggi di queste borse è proprio il prezzo contenuto!) per la nostra vita di tutti i giorni: oltre che essere comodissime e “andare su tutto”, queste borse sono il non plus ultra anche per quanto concerne il mantenimento, dato che sono lavabili in lavatrice con il programma per il cotone (ovviamente), senza che ci si debba preoccupare di altro.

Non solo. Se dobbiamo pensare a un abbinamento, sappiate che davvero queste borse non temono rivali: potrebbero essere utilizzate sia con una mise casual, sia con qualcosa di più ricercato, addirittura elegante, per essere originali e spezzare con un contrasto simpatico la pesantezza del tutto. Non siete convinte? Certamente online troverete pagine e pagine che vi consiglieranno come abbinare nel modo più originale possibile queste borse!

Provare “google immagini” per credere!

Oltre a questi innumerevoli vantaggi, come dicevamo, non di secondaria importanza è il prezzo: una borsa in tela di questo tipo costa attorno ai 10 euro, 20 euro se proprio vogliamo esagerare! Che ne dite, possiamo già esultare pensando a tutte le frasi che potremmo stampare e urlare al nostro passaggio senza nemmeno il bisogno di aprire bocca?

Un’idea potrebbe essere proprio: “Questa borsa mi è costata 10 euro, ma guardate quanto sono cool”, giusto per darvi un tocco di strafottenza e di irriverenza che fa subito simpatia.

Tanti piccoli o grandi statements da esibire a corredo delle vostre mise, tante possibilità e vivacità per il vostro guardaroba.

Certo, si tratta di borse che sembrano perfette solo per la stagione estiva, ma attenzione: se vi dovesse capitare di girare per qualche città del nord Europa in pieno inverno, aguzzate la vista, perché ne vedrete tantissime anche con le temperature più rigide!