Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro guidato dal presidente Rosamaria Petitto.

Il Consiglio, che resterà in carica per il quadriennio 2022/2026, risulta così composto: Rosamaria Petitto presidente, Stefania Lavecchia tesoriere, entrambe mantengono la carica per il secondo mandato consecutivo; Ivan Domenico Grattà vice presidente, anch’egli al secondo mandato; Cesare Marullo segretario e dai consiglieri Francesco Barone, Carla Capece Minutolo, Giovanna Grande, Igino Guerriero, Andrea Iemma, Lucia Tiriolo, Maria Antonietta Viscomi. Il vice presidente Domenico Ivan Grattà è risultato in assoluto il più votato con ben 199 preferenze.

La zona del soveratese è rappresentata dal consigliere Francesco Barone. Questa elezione, figlia del tempo covid-19, si è distinta per essere la prima votazione da remoto di tutti gli ordini territoriali d’Italia e, probabile conseguenza della modalità di voto, per essere la prima anche come partecipazione del numero dei votanti dell’ODCEC di Catanzaro con ben 505 votanti su 531, quasi il 100%, certamente un risultato straordinario.

Rosamaria Petitto, orgogliosa della fiducia che gli iscritti hanno riposto in lei, confermandole il secondo mandato di presidenza dell’ODCEC di Catanzaro, ha così commentato: “Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia dimostratami a ricoprire la carica di Presidente dell’Ordine di Catanzaro per il secondo mandato.

Il nuovo Consiglio dell’Ordine, che in considerazione dell’elevata percentuale di voti espressi, rappresenta l’intero elettorato è composto per la prima volta da ben sei donne su undici componenti e da una importante rappresentanza di giovani colleghi appartenenti all’Unione Giovani Dottori Commercialisti. Un risultato importante evidenziato anche nel collegio sindacale con il suo presidente la Dott.ssa Maria Gabriella Sergi anche lei unionista della sezione di Catanzaro”

Maria Luisa Iezzi