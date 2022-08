Si sente male ad un matrimonio, muore un 37enne

Una giornata di festa, tra balli, musica e brindisi, quando all’improvviso uno degli invitati, un 37enne di Crotone si accascia al suolo e, dopo alcuni tentativi di rianimarlo, muore.

E’ successo in un noto ristorante di Isola di Capo Rizzuto durante la festa di un matrimonio che, improvvisamente, si è trasformata in tragedia. A nulla è servito l’intervento immediato dei soccorsi, con l’arrivo di due ambulanze e dell’elisoccorso, l’uomo non ce l’ha fatta. Non è ancora chiara la causa del decesso.

Il giovane era rientrato nei giorni scorsi dalla Germania dove viveva e lavorava da anni, tornato per un po’ di ferie e anche per partecipare a questo grande evento dove, purtroppo, ha trovato nel morte.

A Papanice, frazione di Crotone doveva il giovane viveva fino a qualche anno fa, c’è sgomento e tristezza in quanto era conosciuto e apprezzato da tutti.

E’ la seconda tragedia in pochi anni per i genitori del 37enne che qualche tempo fa avevano perso un altro figlio 35enne a causa di un incidente stradale. Nel frattempo, il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, si è stretta al dolore di familiari e amici della vittima per questa grave tragedia