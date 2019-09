Sostegno del Circolo Pd Santa Caterina Ionio alle primarie del presidente Oliverio

La Festa Dem organizzata dal Circolo Pd di Santa Caterina dello Ionio lo scorso 22 agosto, nell’affrontare il tema della psicopolitica con le nuove tecniche di comunicazione del potere, ha trattato anche quello legato alle elezioni regionali 2020 che ci vedranno impegnati nella nomina del nuovo Consiglio Regionale.

A tal proposito il Circolo ha promosso una raccolta firme a sostegno delle primarie per la figura del Presidente di Regione, da mandare alle elezioni riuscendo a raccoglierne oltre sessanta tra iscritti e simpatizzanti riponendo la fiducia a sostegno del Presidente Mario Oliverio.

Le primarie sono uno strumento importante di democrazia che nel corso del tempo, facendo fede alle norme statutarie e alla legge regionale n°25 del 17 agosto 2009, è stata richiesta per le elezioni, oltre che di Zingaretti, anche di Prodi, Veltroni e Renzi. Non si tratta di anomalie o novità: si è sempre fatto e non capiamo le assurde polemiche del commissario regionale Graziano.

Oliverio merita il nostro sostegno per il lavoro che in questi anni ha portato avanti e per l’attenzione posta alle difficoltà del nostro territorio e in particolar modo alle esigenze di Santa Caterina dello Ionio.