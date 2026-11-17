Il Magna Graecia Experience torna a Soverato con la sua quinta edizione, confermando e rafforzando un percorso che mette al centro i giovani, il cinema e il confronto sui grandi temi del nostro tempo. Ideato da Alessandro e Gianvito Casadonte, il progetto si rivolge agli studenti del territorio, coinvolgendoli nella visione di film e documentari e in occasioni di dialogo con autori, professionisti del settore cinematografico, rappresentanti del mondo culturale e della società civile.

Sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Calabria Film Commission e dal Comune di Soverato, la manifestazione si conferma un’importante opportunità di incontro e crescita, capace di portare esperienze e testimonianze al di fuori dei tradizionali spazi didattici e di avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi e alle professionalità che animano il mondo del cinema.

Il filo conduttore di questa edizione sarà il cambiamento climatico, affrontato attraverso cinque giornate di proiezioni d’autore, documentari d’inchiesta, incontri e laboratori pratici. Dalla tutela dei territori al coraggio delle nuove generazioni, dalle battaglie storiche dell’ambientalismo agli scenari globali del cambiamento climatico, il cinema si trasforma così in uno strumento di conoscenza e cittadinanza attiva, aiutando a comprendere quanto le nostre azioni possano incidere sul futuro del Pianeta.

Il programma prenderà il via al Teatro Comunale domani mercoledì 18 novembre, alle ore 10.30, con la proiezione di La vita va così, pellicola diretta da Domenico Milani, che offrirà uno spunto di riflessione sul rapporto tra uomo, territorio e ambiente. Dopo la visione ci sarà spazio per il dibattito con Pietro Marino, presidente dell’associazione Vitambiente. Giovedì 19 novembre sarà la volta di Greta e le favole vere, il film di Berardo Carboni, che sarà presente in sala per incontrare gli studenti e confrontarsi con loro. Venerdì 20 novembre spazio al documentario Fulco Pratesi. Nel nome della natura, di Claudia Giammatteo, dedicato alla figura e all’impegno del fondatore del WWF Italia. A seguire, l’incontro La bellezza e le ferite del Pianeta: l’ambiente raccontato da un filmmaker dei programmi Rai Sapiens e Kilimangiaro, con Domenico Gambardella, che porterà la propria esperienza professionale e il suo sguardo sul racconto audiovisivo delle trasformazioni ambientali.

La rassegna proseguirà lunedì 23 novembre alla Scuola Don Bosco con la proiezione di Cercando Itaca, film diretto da Sergio Basso, e martedì 24 novembre con Semidei, documentario di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta. Le ultime due giornate saranno arricchite da un laboratorio di ideazione e progettazione di una campagna di sensibilizzazione ambientale, curato da Enrico Le Pera.

“Il valore strategico del Magna Graecia Experience – sottolinea il direttore artistico Gianvito Casadonte – sta soprattutto nella capacità di costruire un percorso formativo che accompagna la comunità scolastica durante tutto l’anno, offrendo agli studenti occasioni concrete per vivere esperienze diverse, capaci di stimolare attenzione, curiosità e partecipazione su argomenti che ci toccano tutti da vicino. Credo che riuscire a parlare ai più giovani e arrivare davvero a loro sia oggi la missione più importante. Viviamo tempi bui ai quali bisogna reagire generando conoscenza e consapevolezza. Il cinema, con la sua forza evocativa e la capacità di raccontare storie e realtà, può essere uno straordinario alleato in questo percorso”.

Entusiasmo per il ritorno della manifestazione anche da parte dell’amministrazione comunale di Soverato. “Siamo felici di accogliere una nuova edizione di un progetto che coinvolge il territorio e offre ai nostri ragazzi occasioni preziose di confronto e crescita – dichiarano il sindaco Daniele Vacca e il vicesindaco Emanuele Amoruso –. Aprire le porte del teatro e delle scuole a un’iniziativa di assoluto rilievo significa investire nella formazione e nella partecipazione delle nuove generazioni. La ricetta vincente del Magna Graecia Experience dimostra che, grazie alla forza del cinema e alla testimonianza dei suoi professionisti, è possibile riaccendere la curiosità tra i ragazzi e costruire insieme a loro momenti autentici di riflessione e crescita”.