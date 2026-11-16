Soverato, “Alberi di Calabria. Una risorsa vitale da tutelare”: nuovo appuntamento con gli Incontri Culturali del Venerdì

Prosegue il percorso culturale del XXXII Anno Accademico 2026/2027 della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato. Il prossimo appuntamento rientra nel ciclo degli “Incontri Culturali del Venerdì” ed è in programma venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Italia Nostra – Sezione “Paolo Orsi” Soverato/Guardavalle, sarà dedicata a un tema centrale per il territorio e l’ambiente: “Alberi di Calabria. Una risorsa vitale da tutelare”.

A guidare l’approfondimento sarà il Prof. Giuseppe Carbone, botanico, chiamato a illustrare il valore naturalistico, ecologico e identitario del patrimonio arboreo calabrese e l’importanza della sua salvaguardia.

L’incontro sarà aperto dall’introduzione di Angela Maida, presidente di Italia Nostra “Paolo Orsi” Soverato – Guardavalle.

Informazioni sull’evento

​Titolo: Alberi di Calabria. Una risorsa vitale da tutelare

​Data e ora: Venerdì 20 novembre 2026, ore 18.00

​Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Comune di Soverato

​Relatore: Prof. Giuseppe Carbone (Botanico)

​Introduzione: Angela Maida (Presidente Italia Nostra “Paolo Orsi” Soverato – Guardavalle)

Promotori: Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” – Soverato (XXXII Anno Accademico 2026/2027) e Italia Nostra “Sez. Paolo Orsi – Soverato/Guardavalle”

​L’appuntamento è aperto a tutti: la cittadinanza è invitata a partecipare.