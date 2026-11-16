Considerazioni sugli errori umani e il vaso di Pandora e il Donbass

In Usa sono rimasti a terra migliaia di aerei, e non per attentati o altre cause prevedibili e più o meno razionali, bensì per un guasto o qualcosa del genere. Intanto andava in malora internet mondiale, anche in questo caso per un accidenti ai satelliti e altro simile. Niente di apocalittico, siamo ancora tutti in vita… però il guaio c’è stato. E come quello, se ne potrebbero verificare tanti altri.

Qui ci vuole un mito greco. Pigmalione, non fidandosi della natura, decise di costruirsi una donna meccanica, e, messala in atto, la chiamò Pandora: “ogni dono”. Ma Zeus le aveva spedito un vaso con l’ordine di tenerlo chiuso.

Ordine assurdo, a dire il vero, ed ecco che Pandora, curiosa, lo aprì, e ne vennero fuori tutti i beni e tutti i mali, mescolati e conflittuali tra loro. Pigmalione non lo aveva previsto, ed ecco la confusione che dilaga; ed ecco gli errori.

Non si sa a quali primordiali tecnologie abbia fatto ricorso Pigmalione in quel tempo remoto; si sa invece che nel XXI secolo più una tecnologia è evoluta più è delicata e suscettibile di guasti e di sbagli. Bisogna stare attenti.

Un guasto disastroso potrebbe verificarsi nel Donbass. Nell’umana storia, tante guerre sono scoppiate per motivi, o almeno per occasioni assai meno importanti della bellezza di Elena e dei labili confini tra Russia e Ucraina. Circola una proposta di pace: Donbass contro l’ingresso dell’Ucraina nella Nato.

È una follia, ovvio, anche solo pensare a truppe Nato, cioè al 70% americane, a pochi chilometri da Mosca. Basterebbe far entrare l’Ucraina nell’Unione Europea, e garantirne la difesa. Basterebbe, se una Unione esistesse davvero, e se alcuni suoi membri, Germania in testa, non facessero furbate. Solo che servirebbero truppe europee, quindi armi europee, quindi spese europee. Per il momento, non ci siamo.

Ulderico Nisticò