Oggi la giornata è iniziata presto, alle 6 del mattino. Scarico del camion con i pacchi del banco alimentare e frutta (quest’ultima donata dalla ditta Matozzo Francesco), distribuzione a circa 60 famiglie in difficoltà, la cui situazione è stata aggravata da questa emergenza.

Grazie ai dipendenti comunali che alle 6 erano già sul posto ed alle associazioni di Protezione Civile che da giorni lavorano senza sosta per non far sentire solo nessuno.