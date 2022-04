Soverato, Giacomo Mannino: “Sostengo la candidatura di Daniele Vacca a Sindaco”

In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Soverato, ho deciso di sostenere la candidatura dell’architetto Daniele Vacca a Sindaco della nostra città, candidandomi al suo fianco ed aderendo in Cambiamenti.

Dopo un lungo e proficuo confronto con gli esponenti della coalizione civica, sono convinto che Cambiamenti sia il miglior progetto politico per il bene, il progresso e la valorizzazione della nostra Soverato.

La città, i cittadini meritano una classe politica che possa effettivamente e concretamente garantire uno sviluppo armonico nel campo del turismo, del commercio, dello sport e non, da ultimi , nel campo della cultura e delle politiche sociali.

In un frangente storico così delicato, dove una pandemia ed una guerra hanno sconvolto la nostra vita e hanno avuto un riverbero negativo sulla economia e la serenità dei nostri concittadini, occorre che tutte le forze si uniscano in una comune visione che deve tendere unicamente al bene della nostra città.

Giacomo Mannino