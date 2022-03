Soverato, le elezioni amministrative si svolgeranno il 12 giugno

Si svolgeranno a metà giugno le elezioni amministrative di questo 2022 che coinvolgeranno quasi mille comuni italiani. Il Consiglio dei ministri ha infatti indicato le date delle elezioni amministrative che si sostanzieranno in un election day: il 12 giugno per il primo turno e i referendum, il 26 giugno per il turno di ballottaggio, ove previsto.

L’indiscrezione – manca ancora l’ufficialità – arriva da un cinguettio su twitter di Stefano Ceccanti (Pd) e lo confermano fonti ministeriali. I comuni chiamati al voto sono 982, di cui 758 in regioni a Statuto ordinario e 224 appartenenti a regioni a Statuto speciale.

Di questi 26 sono capoluoghi di provincia e soltanto 4 capoluoghi di regione (come nel caso di Catanzaro). Sono 143 invece i comuni superiori a quindicimila abitanti (con eventuale ballottaggio due settimane dopo) e 839 quelli con popolazione inferiore.

Nella nostra Regione sono 75 i Comuni, tra cui Soverato, che eleggeranno un nuovo sindaco e rinnoveranno il Consiglio Comunale.