Soverato, successo per i laboratori marini gratuiti della Coop. La Cicogna dedicati ai bambini

Lo stupore negli occhi davanti a un semplice granello di sabbia osservato al microscopio, la magia delle creature bioluminescenti degli abissi e l’orgoglio di veder timbrato, incontro dopo incontro, il proprio personale “Passaporto del Biologo Marino”. Da settimane, al MUDIMAR (Museo Didattico del Mare) di Soverato, la scienza si è trasformata in un’avventura straordinaria a misura di bambino.

Prosegue con grande entusiasmo e partecipazione il percorso gratuito di educazione scientifica e ambientale promosso dalla Cooperativa Sociale La Cicogna, realizzato nel contesto delle attività territoriali del progetto PNRR “Infanzia al Centro” (2023-PE3-00502) in sinergia con il Comune di Soverato e con la conduzione scientifica dell’esperta Maria Assunta Menniti, responsabile del CESRAM (Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino).

Un’iniziativa extra-scolastica a lungo termine che sta coinvolgendo attivamente un nutrito gruppo di bambini e famiglie del territorio con due appuntamenti settimanali – ogni mercoledì e sabato – pensati per avvicinare i più piccoli alla conoscenza e al rispetto dell’ecosistema marino attraverso il gioco, l’esplorazione sensoriale e l’esperienza diretta.

La scienza da toccare con mano: Negli spazi del MUDIMAR e con il supporto della strumentazione scientifica del CESRAM, i piccoli partecipanti non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi. Dotati di un vero e proprio diario di bordo – il “Passaporto del Biologo Marino” che certifica ogni nuova conquista – i bambini esplorano l’invisibile meraviglia del micro-mondo, scoprono i segreti dei pesci abissali e sperimentano la manipolazione e la modellazione tridimensionale degli abitanti del mare. Un approccio multidisciplinare che intreccia laboratori pratici, arte, tecnologia e prime nozioni di riciclo, seminando fin dalla primissima infanzia i valori della tutela ambientale.

“Far toccare con mano la scienza ai bambini di questa fascia d’età – hanno dichiarato Nicoletta Bianco della Coop.Soc. La Cicogna e l’esperta Maria Assunta Menniti – significa accendere in loro la fiamma della curiosità e del rispetto per il nostro mare. Vedere il loro stupore nell’osservare un granello di sabbia ingrandito al microscopio o nel dare forma alle proprie sculture marine ci conferma quanto sia fondamentale investire in percorsi educativi continuativi, immersivi e capaci di coinvolgere l’intera comunità educante, a partire dalle famiglie”.

Lo sguardo verso i prossimi mesi: Il viaggio alla scoperta dei tesori dello Ionio è appena entrato nel vivo. Nei prossimi mesi, il calendario delle attività guiderà i giovani ricercatori attraverso nuove affascinanti tappe: dallo studio della biodiversità dei cetacei che popolano il Mar Ionio alla sensibilizzazione contro l’inquinamento da microplastiche, fino alla scoperta della flora e della fauna tipiche della costa calabrese.

Un progetto che conferma l’impegno della Coop. Soc. La Cicogna, in un’ottica di impegno costante nella costruzione di una comunità educante, nel creare opportunità educative inclusive, gratuite e di alta qualità, capaci di valorizzare i luoghi della cultura cittadina e di far crescere nei cittadini di domani un legame profondo e consapevole con il proprio territorio.