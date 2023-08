Successo di partecipazione e pubblico del Nausicaa Junior Summer Camp nel centro sportivo di San Sostene

Si è conclusa la seconda edizione del Nausicaa Junior Summer Camp, con la premiazione dei piccoli campioni di categoria “Under” e “Over” svoltasi sul terreno di gioco dell’impianto sportivo di San Sostene Marina.

La rassegna sportiva è andata in scena dal 31 luglio al 5 agosto, giorno in cui si sono disputate le finali che hanno visto trionfare rispettivamente la squadra Royal per la categoria dei più piccini e la squadra Rossa per la classe “Over” 9-11 anni. Tutti i bambini hanno ricevuto le medaglie e gli attestati di partecipazione direttamente dal Sindaco di San Sostene Luigi Aloisio e dal presidente della Nausicaa calcio a 5 Vittorio Gualtieri, alla presenza di tutti gli organizzatori e di una importante cornice di pubblico.

Il torneo, frutto del grande impegno con cui le due compagini organizzative si sono spese sul territorio, è stato messo a punto per garantire momenti di puro divertimento e condivisione, avvicinando i bambini ai valori dello sport e del gioco di squadra.

L’amministrazione comunale di San Sostene, capitanata dal Sindaco Luigi Aloisio, e la ASD Nausicaa calcio a 5, ambiziosa realtà sportiva di Sant’Andrea Jonio, hanno voluto fortemente la realizzazione di questo appuntamento estivo, allestendo una competizione onorata da una grande partecipazione sia in termini di iscritti che di pubblico, puntualmente presente a bordo campo per sostenere i bambini per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Chiara la soddisfazione degli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento e per la risposta ottenuta dalla cittadinanza, con la consapevolezza di avere centrato l’obiettivo che si erano preposti quando l’idea è nata.

“Abbiamo visto i bambini divertirsi ed esprimersi al massimo, seguiti da un pubblico entusiasta dell’iniziativa messa in campo. Possiamo solo essere orgogliosi e felici, oltre che ambiziosi nel pensare ad un futuro insieme per il comprensorio”, così il Sindaco Aloisio ed il presidente Gualtieri all’unisono, per sottolineare la gratitudine reciproca e la voglia di collaborare ancora per realizzare nuovi progetti sportivi.

Appuntamento a settembre con la scuola calcio, prossima tappa di un programma sinergico di grande lungimiranza.