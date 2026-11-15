Taekwondo: Vergallo dell’Asd Zenith di Badolato premiato al Gran Galà dello Sport

C’è anche l’impronta di Badolato e del Taekwondo tra le eccellenze calabresi premiate venerdì 14 novembre 2026 sul palco del Teatro Comunale di Soverato. In occasione del Gran Galà dello Sport 2026, l’evento patrocinato dalla Regione Calabria, dal CONI Calabria e dal Comune di Soverato per celebrare i migliori talenti sportivi del territorio, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento Antonio Vergallo, atleta dell’Asd Zenith di Badolato.

Una targa ufficiale, firmata dal presidente del CONI Calabria Tino Scopelliti, che certifica una stagione vissuta da protagonista sui tatami nazionali ed internazionali. Il riconoscimento premia in particolare due successi di altissimo livello internazionale firmati da Vergallo nel 2025: la splendida medaglia d’oro conquistata allo Swiss Open di San Gallo ed il bronzo al Dracula Open di Bucarest. Traguardi definiti dalla motivazione ufficiale dell’evento tenutosi a Soverato «straordinari successi internazionali frutto di sacrificio e valore».

Un risultato che dà grande lustro all’Asd Zenith ed al lavoro quotidiano del Maestro Danilo Prunestì, guida tecnica della scuola badolatese di Taekwondo.

Oltre a premiare il talento di un atleta capace di imporsi anche all’estero, l’importante riconoscimento conferma la vitalità dello sport a Badolato, portando in alto i colori del territorio in contesti di primo piano.