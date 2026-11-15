Fugge all’alt dei carabinieri per oltre 30 km, giovane senza patente arrestato

All’alt dei carabinieri avrebbe risposto accelerando, dando inizio a una fuga di oltre trenta chilometri, da Vibo Valentia fino a Dasà. Alla guida dell’auto un giovane che, secondo gli accertamenti, non aveva mai conseguito la patente. I militari della Stazione di San Gregorio d’Ippona lo hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Durante un servizio di controllo del territorio in via Madre Teresa di Calcutta, a Vibo Valentia, i carabinieri hanno intimato l’alt alla vettura, sulla quale viaggiavano due persone. Il conducente non si è fermato.

Durante la fuga, l’automobilista avrebbe effettuato ripetute manovre pericolose, violando le norme sulla circolazione. L’inseguimento si è concluso su una strada sterrata di Dasà, dove i militari sono riusciti a bloccare l’auto e a mettere in sicurezza entrambi gli occupanti.

Gli accertamenti hanno fatto emergere la mancanza della patente, mai conseguita. Complessivamente sono stati elevati dodici verbali per circa 7.500 euro. Tra le violazioni contestate, oltre alla guida senza patente, figurano il mancato rispetto dello stop, l’omessa precedenza, la velocità non commisurata alle condizioni ambientali e la circolazione contromano.

Il 29 ottobre il giudice monocratico del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto e applicato al giovane la misura cautelare dell’obbligo di dimora. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da considerarsi non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.