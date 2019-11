Torna a vincere in trasferta il Volley Soverato

Tre a uno per la squadra calabrese a Castelnuovo contro l’Exacer Montale. Le ragazze di coach Napolitano, vincono in un palazzetto dove nessuno era riuscito a vincere, visto che Montale ha raccolto tutti i suoi punti tra le mura amiche. Una vittoria pesante, che mancava lontano dal “Pala Scoppa” e che rafforza la terza posizione di classifica della squadra del presidente Matozzo. Ancora una volta, brave le ragazze a reagire nei momenti difficili del match, recuperano gap di svantaggio, come nel terzo set sul punteggio di 11-7, ed evitare così alle padrone di casa di allungare ancora.

Passiamo al match. Coach Tamburello schiera per Montale la diagonale Saveriano – Luketic, al centro la coppia Gentili e Migliorini, in banda Aguero con Brina mentre il libero è Bici; risponde il Soverato con Laura Bortoli in cabina di regia e Botarelli opposto, al centro Caneva e capitan Repice, le schiacciatrici sono Chausheva e Mason con libero Gibertini. Al palasport “Vezio Magagni” di Castelnuovo, è Soverato ad avere una buona partenza portandosi avanti 2-5 nel punteggio; la squadra di coach Bruno Napolitano gioca con convinzione e riesce a contenere abbastanza bene il tentativo di rientro delle padrone di casa. Poco dopo calabresi avanti 7-13 e questo vantaggio aumenta fino alla fine del set che termina con il punteggio di 17/25. L’Exacer Montale nel secondo parziale inizia con il piede giusto e si porta sul punteggio di 5-2 con le ioniche in ogni caso pronte a riprendere le avversarie. Un solo punto separa le due squadre, 9-8, in questa fase di gioco molto equilibrata; Soverato raggiunge la parità con una bella pipe di Chausheva sul 12-12 ed opera il sorpasso con Chiara Mason sul 15-16. Le ospiti mettono il naso avanti e si portano sul doppio vantaggio, 17-19, costringendo al time out coach Tamburello per Montale.

Non molla la compagine emiliana e sul 20-21 coach Napolitano chiama time out in questa fase decisiva del secondo gioco. Al rientro, parità, e squadre che rispondono colpo su colpo con le locali che passano a condurre 22-21 e altro time out per le biancorosse. Non si arrende Soverato e Botarelli firma il 23-23 in questi momenti cruciali e molto incerti del secondo set. Nuovo time out per la squadra di coach Tamburello. Il primo set point è per le padrone di casa che passano dal centro; l’Exacer chiude con un gran punto di Aguero e pareggio il conto, 25/23. Continua la squadra di coach Tamburello, anche ad inizio terzo set, ad avere qualche punto di vantaggio sul Soverato, 11-7, ma Repice e compagne non ci stanno e si rifanno sotto, 11-10, e poco dopo operano il sorpasso portandosi sul più due, 17-19. Aumenta Soverato il proprio vantaggio, 17-21.

La compagine ospite guadagna ben sei palle set e chiudono con Botarelli 19/25. Non mollano Aguero e compagne che, ricordiamo, ancora sono imbattute in casa; buona partenza di Montale nel quarto gioco e time out Soverato sul 5-2; buona reazione di Soverato che con un bel break opera il sorpasso passando a condurre 5-7 e costringendo così la squadra emiliana al time out. Aumenta il proprio vantaggio la squadra di Napolitano che adesso è sul più quattro, 10-15 e altro time out per Montale. Le padrone di casa, sospinte dal loro pubblico, riescono a recuperare qualche punto e si trovano a due lunghezze dalle ioniche, 14-16 e poco dopi sono ad un solo punto, 18-19. Gara equilibrata. Nuovo allungo per Soverato che adesso è a tre punti dal match, 19-22; ha voglia di chiudere la squadra biancorossa ma Montale accorcia e adesso è a meno uno, 22-23.

Due match point per Soverato, 22-24, con le emiliane che annullano il primo ma Chiara Mason mette giù la palla della vittoria, 23/25 e tre punti molto importanti per le “cavallucce marine” che salgono a diciassette in classifica e chiudono il girone di andata con un successo. Domenica prossima, al via il girone di ritorno con il match del “Pala Scoppa” contro Martignacco reduce dal successo al tie-break con il Club Italia.