Dopo la pausa, ritorna Domenica Goal sul canale 89 di Soverato 1 Tv ogni domenica alle 20.30!

Per la prima puntata sarà presente il Presidente FIGC LND Comitato Calabria, Saverio Mirarchi. Non mancherà la Volley Soverato,con il suo Presidente, Antonio Matozzo e il giornalista Pietro Mosella. Numeri, notizie, ospiti, per una domenica sera indimenticabile.