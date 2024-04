Poteva trasformarsi in tragedia ciò che è successo nel tardo pomeriggio di ieri sull’A2 a Lamezia Terme quando un’auto guidata da un giovane ha percorso contromano l’autostrada.

Il conducente, nell’imboccare lo svincolo, ha preso accidentalmente l’uscita nord anziché quella sud, percorrendo quindi alcuni chilometri dell’A2 in senso contrario e scontrandosi con un Tir prima di essere fermato da una pattuglia della Polizia stradale di Lamezia. Per fortuna non ci sono feriti.