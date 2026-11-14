Triplete in salita per il calabrese Gabry Driver: dominata la GT Cup 2026 con la Ferrari 458

Annata ricca di successi per il pluridecorato sprinter cosentino, che ha conquistato la divisione GT Cup nel SuperSalita, nel Super Civm e nel Civm Sud, con la Ferrari 458 della GT Racing. Per il 2027, grandi novità all’orizzonte.

Non poteva chiedere di più in termini di risultati, soprattutto per la qualità davvero elevata della concorrenza di divisione, che gli ha conteso lo scettro tricolore fino all’ultimo centimetro.

Gabry Driver sorride ad un fantastico 2026 da corsa, congedandosi col massimo bottino possibile, grazie alla vittoria in tutte e tre le serie nazionali di velocità in salita.

Una tripla vittoria maturata sommando grande continuità negli arrivi sul podio alle vittorie ottenute: due ingredienti fondamentali per centrare grandi obiettivi, soprattutto quando la concorrenza di divisione è molto forte e i risultati sono amplificati nel loro valore assoluto.

Il suo impegno agonistico per il 2026 non è comunque ancora al capolinea, perché Gabry Driver sarà in pista per il Trofeo Nappi a bordo della Renault Clio di taglia E1/2000 della Samo Competition, con la quale ha già vinto il titolo tricolore nel 2021.

Prima della kermesse di Battipaglia, Gabry volerà il 21 novembre a Barcellona, accompagnato dal fido amico, nonché main sponsor, Max Bilotto di Top Fruit, per ricevere nell’evento Finali Mondiali Ferrari il premio che la Casa di Maranello assegna per i titoli italiani vinti su una vettura del Cavallino Rampante.

Per il 2027 ci sono ghiotte idee all’orizzonte, ancora in fase di esplorazione, ma è molto probabile che il pilota cosentino saluti la Ferrari 458 dopo 53 gare in 3 stagioni, con la conquista di tutti e 9 titoli in lizza e di 18 record di classe, score che gli vale lo status di pilota più vincente di sempre nella GT Cup.

Successi che non vengono mai da soli. Per questo, il fortissimo campione calabrese rivolge un ringraziamento per l’ennesima stagione alla scuderia Best Lap e a GT Racing, oltre al motorista Antonio Sanasi, al main sponsor Top Fruit, agli sponsor Professional Gru, Vetreria Spinelli, Calabria Mobility, Fresco & Cotto, Pubblisystem service, Erregi trasporti, Mg Autoricambi, Be Race, Guido Wheels e Top Suite Cosenza.