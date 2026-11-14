La Banda dell’Esercito Italiano a Catanzaro: il 19 novembre al Politeama un concerto all’insegna della solidarietà

Ingresso libero, prenotazione consigliata al botteghino del teatro o su liveticket.it

La grande musica incontra la solidarietà. Giovedì prossimo 19 novembre, alle ore 20:30, il teatro Politeama ospiterà la Banda dell’Esercito Italiano, protagonista di un prestigioso concerto a ingresso libero, inserito nel calendario di appuntamenti che porterà la formazione musicale in Calabria già dal 16 novembre.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Catanzaro in collaborazione con la Reale Accademia Filarmonica di Gerace, assume un particolare e ulteriore significato per la sua finalità benefica. Le serate, infatti, saranno dedicate a una libera raccolta solidale, per chi vorrà aderirvi, in favore di As.Me.V. Calabria – Associazione Medici Volontari della Calabria.

Il sodalizio è impegnato da oltre vent’anni in progetti di cooperazione sanitaria in Eritrea, dove ha realizzato, presso gli ospedali di Asmara, tre centri di emodialisi con l’obiettivo di garantire cure salvavita a centinaia di persone. Un impegno che prosegue con la prospettiva di realizzare nuove strutture anche in altre città del Paese.

Dopo le tappe di Reggio, Gerace e Oppido Mamertina, sarà dunque il Politeama di Catanzaro a ospitare l’appuntamento finale della tournée calabrese della banda dell’esercito. Con in più una piccola chicca: dalle 19:50, la formazione sfilerà su Corso Mazzini per poi entrare in teatro dall’ingresso principale.

Il concerto, come detto, è a ingresso gratuito ma i cittadini sono invitati a prenotarsi. Potranno farlo visitando il sito internet https://liveticket.it/, contattando il botteghino del teatro allo 0961501818 o recandosi di persona dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Commentando l’iniziativa, gli assessori Donatella Monteverdi e Salvatore Bullotta, titolari rispettivamente delle deleghe alla Cultura e alla Pubblica Istruzione hanno affermato che “sostenere iniziative come questa significa riconoscere il valore profondo della solidarietà e della collaborazione tra Istituzioni, associazioni e realtà che operano concretamente per il bene comune.

La presenza della Banda dell’Esercito Italiano a Catanzaro è motivo di orgoglio per la nostra città e rappresenta un’importante occasione per coniugare cultura, musica e impegno sociale. Come Amministrazione comunale abbiamo voluto offrire il nostro sostegno a un appuntamento che va oltre il valore artistico, perché richiama tutti alla responsabilità di non lasciare indietro chi ha bisogno di cure e assistenza.

La finalità benefica dell’evento rende ancora più significativo questo concerto, al quale invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa. La musica, in questa occasione, diventa uno strumento concreto di vicinanza e condivisione”.