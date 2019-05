Trovato con droga e banconote, 38enne arrestato

I carabinieri della compagnia di Reggio Calabria, assieme ai loro colleghi dei Cacciatori di Calabria, hanno arrestato Giovanni Barchetta, reggino, 38enne, disoccupato, con precedenti di polizia.

L’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto reso noto, i carabinieri, in un controllo del territorio del centro cittadino, durante una perquisizione domiciliare di una cantina in uso all’uomo ad Archi, hanno rinvenuto, suddivisa in 6 buste di cellophane, quasi 3 kg di marijuana e circa 70 grammi di cocaina suddivisa in 5 involucri assieme ad un bilancino di precisione.

All’interno di una cassaforte posta all’interno dell’abitazione adiacente, i militari hanno rinvenuto quasi 5.000 euro in banconote di vario taglio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestratoe l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.