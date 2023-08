Un fine settimana di Fantasia e Cultura a Montepaone: Eventi da non Perdere!

Se sei alla ricerca di un fine settimana indimenticabile all’insegna dell’intrattenimento, della cultura e della fantasia, Montepaone è il posto giusto per te! Dal 25 al 27 Agosto, l’anfiteatro del lungomare Nausicaa si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, con una serie di eventi unici che non vorrai perdere.

Venerdì 25 Agosto – Una Serata di Risate con Piero Procopio.

La serata di apertura sarà all’insegna delle risate, grazie allo spettacolo brillante di Piero Procopio, mattatore della commedia. “L’eredità do zzú previta” promette di farci ridere a crepapelle con il suo umorismo unico. Preparati a un’esperienza divertente e coinvolgente!

Sabato 26 Agosto – Celebrando la Letteratura con il Premio “Liber@mente”.

Se sei un amante della letteratura, non puoi perderti il premio internazionale “Liber@mente”, un evento letterario di prestigio che si tiene ogni anno a Montepaone. Scrittori, lettori e appassionati si riuniranno per celebrare la parola scritta e l’arte di raccontare storie che toccano il cuore.

Domenica 27 Agosto – Un Viaggio Musicale nel Mondo Disney.

La magia di Disney ha incantato generazioni di persone in tutto il mondo. In questa giornata speciale dedicata al centenario della Disney, l’evento musicale “C’era una volta” ci porterà in un viaggio attraverso le emozionanti melodie e le storie indimenticabili delle migliori favole Disney. Un’esperienza che coinvolgerà grandi e piccini in un mondo di meraviglie.

Montepaone si prepara ad accoglierti con un fine settimana ricco di eventi emozionanti e coinvolgenti. Rendi indimenticabile questa estate partecipando a spettacoli che ti faranno ridere, riflettere e sognare. Porta la tua famiglia, gli amici e l’entusiasmo, e immergiti in un’atmosfera unica.

Preparati a vivere un fine settimana incantevole a Montepaone! Non vediamo l’ora di condividere con te momenti di cultura, divertimento e magia.