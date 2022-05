Un suv si ribalta tra Mongiana e Fabrizia, un morto e tre feriti

Un morto e tre feriti. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte nella zona delle Serre Vibonesi lungo la strada che collega Mongiana a Fabrizia.

La vittima, deceduta sul colpo, è un giovane di Fabrizia, alla guida di un suv con a bordo altre tre persone che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato più volte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il giovane deceduto dalle lamiere del suv mentre i passeggeri del fuoristrada, rimasti feriti, sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasportati in ospedale. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente stradale.