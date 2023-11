Vincere la paura con la terapia online: i benefici dell’ansia sociale curata a distanza

L’ansia sociale, anche nota come fobia sociale, è un disturbo psicologico che causa una paura irrazionale e intensa di essere giudicati o imbarazzati in situazioni sociali. Le persone che ne soffrono provano disagio ad interagire con gli altri e ad esporsi al giudizio altrui. Possono sperimentare sintomi fisici come tremori, palpitazioni, nausea, rossore al viso e sudorazione ecc. Questi sintomi anticipatori impediscono loro di vivere una vita sociale attiva e soddisfacente.

L’ansia sociale può avere un impatto negativo sulle relazioni personali, sulla carriera e sulla qualità di vita in generale. Le persone che ne soffrono tendono ad isolarsi per evitare l’imbarazzo. Questo però amplifica il problema, privandole di preziose opportunità di crescita personale. Superare questa paura è possibile, come vedremo in seguito.

I vantaggi della terapia online per l’ansia sociale

Oggigiorno la tecnologia ci viene incontro, offrendo nuove possibilità di cura anche per problemi psicologici come l’ansia sociale. La terapia online si è dimostrata molto efficace. Presenta diversi vantaggi rispetto alla terapia tradizionale faccia a faccia:

Comodità: le sedute online possono essere seguite da casa propria, senza necessità di spostarsi. Questo fa risparmiare tempo prezioso.

Riservatezza: il setting virtuale può mettere maggiormente a proprio agio le persone con ansia sociale, che non devono confrontarsi direttamente con lo sguardo del terapeuta.

Costi contenuti: le tariffe delle sedute online sono spesso inferiori a quelle tradizionali.

Ampia scelta di terapeuti: è possibile scegliere il proprio terapeuta tra un ampio ventaglio di psicologi online[a], anche fuori dalla propria città.

Programmazione flessibile: gli incontri online possono essere pianificati con maggiore flessibilità, trovando il giorno e l’orario più comodi.

Integrazione con altre cure: la terapia online può essere integrata con trattamenti farmacologici o di gruppo.

I principali approcci terapeutici online

I terapeuti utilizzano online diversi approcci evidence-based, ossia validati scientificamente, per trattare l’ansia sociale. Eccone alcuni:

Terapia cognitivo-comportamentale (CBT): questo approccio mira a modificare i pensieri e le convinzioni disfunzionali che generano ansia sociale. Il terapeuta insegna tecniche di ristrutturazione cognitiva e di esposizione graduale alle situazioni temute. Guarda questo video se non sai di cosa si tratta.

Mindfulness: questa pratica meditativa insegna a focalizzare l’attenzione sul momento presente con atteggiamento non giudicante. Aiuta a distaccarsi dai pensieri ansiogeni.

Desensibilizzazione sistematica: il paziente viene esposto gradualmente agli stimoli che provocano ansia, in un setting protetto. La risposta di ansia si affievolisce man mano con l’abitudine.

Training assertivo: mira ad aumentare la capacità di esprimere in modo costruttivo bisogni e desideri, superando la paura di dire “no”.

Terapia di gruppo online: favorisce il confronto in un ambiente protetto con persone che vivono le stesse difficoltà. Si impara dagli altri.

L’ansia sociale si può superare

In sintesi, l’ansia sociale è un disturbo diffuso ma trattabile. La terapia online rappresenta oggi un valido strumento per affrontarlo, grazie alla sua comodità, riservatezza ed efficacia. Gli approcci cognitivo-comportamentale, mindfulness e altre tecniche aiutano a modificare pensieri ed emozioni disfunzionali.

Integrando la terapia con un lavoro su se stessi è possibile recuperare fiducia nelle proprie capacità e vivere pienamente la vita sociale. L’ansia si può tenere sotto controllo per ritornare a cogliere le numerose opportunità che le relazioni interpersonali offrono per la crescita dell’individuo. Basta armarsi di pazienza e volontà.

L’importanza del supporto familiare

Anche la famiglia gioca un ruolo chiave nel percorso di guarigione dall’ansia sociale. È importante che i familiari comprendano la natura del disturbo ed evitino atteggiamenti controproducenti.

Giudicare e colpevolizzare la persona che soffre di ansia sociale è dannoso. Meglio mostrare comprensione e incoraggiamento. Non bisogna forzare una persona timida ad esporsi oltre i suoi limiti perché potrebbe essere controproducente.

L’importanza di credere in sé stessi

Modificare convinzioni negative sulla propria persona è fondamentale per guarire dall’ansia sociale. Bisogna imparare a credere nel proprio valore e nelle proprie capacità di fronte agli altri.

Uno dei primi passi è smettere di paragonarsi agli altri. Ognuno di noi è unico e ha talenti da offrire al mondo. Non serve essere brillanti oratori o avere chissà quali doti speciali per essere accettati.

Anche le imperfezioni e le vulnerabilità fanno parte del fascino di una persona. Accettare i propri limiti ci rende umani e capaci di entrare in sintonia con gli altri.

Creare relazioni sociali sincere richiede semplicemente il coraggio di mostrarsi per quello che si è. Le persone sensibili sanno ascoltare ed apprezzare qualità come l’empatia, la dolcezza e l’autenticità.

In definitiva, voltare pagina è possibile se smettiamo di svalutarci e impariamo ad apprezzare le nostre specificità. L’ansia sociale può essere superata se troviamo il coraggio di credere in noi stessi e nella nostra unicità.