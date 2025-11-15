“A Ballata di Pacci”: il nuovo brano degli Antigua che racconta la follia dell’amore con ironia

Gli Antigua tornano sulla scena musicale con “A Ballata di Pacci”, un brano che affronta il tema della follia emotiva attraverso una narrazione pungente, ironica e profondamente umana.

Il nuovo singolo, prodotto dall’etichetta Elcasound, segna un ulteriore passo nella crescita artistica della band, confermando la loro capacità di coniugare tradizione, modernità e racconto popolare.

La canzone esplora la sottile linea che separa l’amore dalla follia, calando l’ascoltatore nella storia di Angelo, un giovane improvvisamente travolto dalla fine della propria relazione. Senza alcun segnale premonitore, la sua storia d’amore si spezza “da un giorno all’altro”.

Angelo decide allora di recarsi a casa della sua ormai ex suocera per un chiarimento, ma proprio davanti a quel portone riceve la notizia più temuta: sua figlia non prova più nulla per lui.

Frastornato e incapace di accettare una verità così improvvisa, il protagonista lascia la casa e si abbandona a un vagare senza meta. Cammina per strade e quartieri, raccontando a chiunque incontri il proprio dolore, come se cercasse disperatamente qualcuno che potesse offrirgli una spiegazione o almeno un po’ di conforto.

È in questo stato di smarrimento che accade l’inatteso: da lontano Angelo sente della musica. Un ritmo insistente, quasi magnetico, lo trascina in una danza liberatoria. Si muove come un “pazzo”, guidato più dall’istinto che dalla ragione, trasformando la sua sofferenza in un gesto di catarsi, ironico e surreale.

Con “A Ballata di Pacci” gli Antigua riescono a ridere con delicatezza delle fragilità umane, raccontando una storia tragicomica resa viva da un sound fresco e coinvolgente.

Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme digitali.