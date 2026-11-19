Dal 20 novembre l’UniCal ospiterà il docente della Christopher Newport University, scienziato di rilievo internazionale nel campo delle nanotecnologie e della chimica dei materiali, già premiato dalla NASA e vincitore dell’Outstanding Faculty Award 2024. Il progetto, promosso su iniziativa del dott. Alfonso Policicchio, punta a rafforzare la didattica, la divulgazione scientifica e il coinvolgimento degli studenti nella ricerca.

Il Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria è stato selezionato nell’ambito del Fulbright Specialist Program 2026, uno dei principali programmi internazionali di cooperazione accademica promossi dal governo degli Stati Uniti, con il progetto “Advancing Academic Excellence: From Education to Research” (Promuovere l’eccellenza accademica: dalla formazione alla ricerca), presentato su iniziativa del dott. Alfonso Policicchio.

Il progetto porterà nel campus di Arcavacata, a partire dal 20 novembre 2026, il professor Tarek Abdel-Fattah, Distinguished Professor e titolare della Lawrence J. Sacks Endowed Professorship in Chemistry presso la Christopher Newport University (CNU), in Virginia, nonché direttore dell’Applied Research Center della stessa università presso il complesso del Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab), uno dei principali centri di ricerca statunitensi nel campo della fisica nucleare.

La sua presenza all’Università della Calabria, prevista fino alla fine dell’anno, offrirà a studenti, docenti e ricercatori un’occasione di confronto con uno studioso che ha dedicato la propria carriera allo sviluppo di materiali innovativi, alle nanotecnologie e alla formazione delle nuove generazioni di ricercatori.

Un progetto internazionale che mette al centro formazione e ricerca

Il Fulbright Specialist Program, promosso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e coordinato in Italia dalla Commissione Fulbright Italia-Stati Uniti, consente a università, istituti di ricerca e altre organizzazioni di ospitare accademici ed esperti statunitensi per progetti di collaborazione della durata compresa tra due e sei settimane.

Istituito nel 2001 nell’ambito dello storico Programma Fulbright, il Fulbright Specialist è finalizzato a promuovere lo scambio internazionale di competenze, l’innovazione delle metodologie didattiche e il rafforzamento delle collaborazioni tra istituzioni, con particolare attenzione alla formazione e alla diffusione della conoscenza.

Il progetto selezionato per il Dipartimento di Fisica si inserisce in questa prospettiva con un obiettivo preciso: rafforzare il collegamento tra formazione universitaria e attività di ricerca, favorendo una partecipazione più diretta degli studenti ai processi di produzione e condivisione della conoscenza scientifica.

L’iniziativa prevede un programma di attività didattiche, seminari, incontri scientifici e momenti di confronto interdisciplinare, valorizzando le connessioni tra fisica, chimica, scienza dei materiali e altre discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Particolare attenzione sarà dedicata all’aggiornamento delle metodologie di insegnamento, al confronto con le esperienze maturate nel sistema universitario statunitense e alla costruzione di percorsi capaci di accompagnare gli studenti dalla formazione teorica alle prime esperienze di ricerca.

Tarek Abdel-Fattah: dalle nanotecnologie alla ricerca sull’energia e sull’ambiente

Il professor Tarek Abdel-Fattah vanta una carriera accademica e scientifica di rilievo internazionale, sviluppata tra università, laboratori di ricerca e istituzioni scientifiche statunitensi.

Dopo aver conseguito la laurea e il master in Chimica presso l’Università di Alessandria d’Egitto, ha ottenuto il dottorato in Chimica Inorganica e dei Materiali alla Northeastern University di Boston. Dal 1999 fa parte della Christopher Newport University e dal 2006 dirige l’Applied Research Center dell’Ateneo presso il complesso del Jefferson Lab, dove contribuisce a sviluppare attività di ricerca e collaborazioni scientifiche.

Il suo lavoro si concentra principalmente sulla progettazione, sintesi e caratterizzazione di nanomateriali, con applicazioni che spaziano dall’energia sostenibile alla tutela ambientale, fino alle tecnologie aerospaziali.

Uno dei principali filoni della sua attività riguarda lo sviluppo di nuovi materiali e catalizzatori per la produzione e l’immagazzinamento dell’idrogeno, un vettore energetico di particolare interesse per la transizione verso sistemi a minore impatto ambientale. In questo ambito, Abdel-Fattah ha contribuito a numerosi studi sull’impiego di nanoparticelle metalliche, materiali a base di carbonio e strutture innovative capaci di favorire le reazioni chimiche coinvolte nella produzione di idrogeno.

Un secondo importante settore riguarda le nanotecnologie applicate alla depurazione delle acque e alla rimozione degli inquinanti. Le sue ricerche hanno esplorato l’utilizzo di materiali nanostrutturati, membrane e sistemi adsorbenti per il trattamento delle acque contaminate da metalli pesanti, coloranti e microplastiche.

Tra i contributi scientifici più recenti figurano uno studio pubblicato nel 2025 su Science of the Total Environment, dedicato all’impiego di materiali carboniosi di origine sostenibile per la rimozione delle microplastiche, e una ricerca pubblicata nello stesso anno su Catalysts, relativa alla produzione di idrogeno mediante processi fotoindotti con catalizzatori a base di palladio.

La sua attività comprende inoltre studi sulle celle solari, sui materiali funzionali e sulle applicazioni delle nanotecnologie in ambito aerospaziale, anche attraverso collaborazioni con importanti laboratori di ricerca statunitensi.

In particolare, nel 2023 e nel 2024 ha svolto attività come visiting faculty presso il National Renewable Energy Laboratory (NREL), laboratorio nazionale del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti specializzato nelle tecnologie per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica.

Oltre 150 pubblicazioni e riconoscimenti dalla NASA alla formazione universitaria

L’attività scientifica di Abdel-Fattah comprende oltre 150 pubblicazioni, più di 100 presentazioni in conferenze nazionali e internazionali e nove tra brevetti e domande di brevetto negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre Certificate of Recognition della NASA, assegnati dal Langley Research Center per contributi relativi a progetti e invenzioni nel settore delle nanotecnologie e delle applicazioni aerospaziali.

Tra i riconoscimenti scientifici figura inoltre un primo premio della Divisione di Scienze Fisiche dell’American Association for the Advancement of Science (AAAS), una delle principali organizzazioni scientifiche internazionali.

Accanto ai risultati della ricerca, un aspetto distintivo del suo percorso è rappresentato dall’impegno nella formazione e nel tutoraggio degli studenti universitari.

Nel 2021 ha ricevuto l’Outstanding Mentorship Award della Divisione di Chimica del Council on Undergraduate Research, per il contributo alla formazione e al coinvolgimento degli studenti nelle attività di ricerca.

Nel 2024 è stato inoltre insignito dell’Outstanding Faculty Award dello State Council of Higher Education for Virginia (SCHEV), uno dei più importanti riconoscimenti accademici dello Stato della Virginia, assegnato ai docenti che si distinguono per l’eccellenza nell’insegnamento, nella ricerca e nel servizio alla comunità universitaria.

Già selezionato nel dicembre 2023 come Fulbright Specialist, Abdel-Fattah porta quindi all’UniCal un’esperienza che unisce ricerca scientifica, innovazione didattica e mentoring, elementi centrali del progetto proposto dal Dipartimento di Fisica.

Dalla didattica alla ricerca: le attività previste all’UniCal

Durante la permanenza nel campus, il professor Abdel-Fattah parteciperà a un programma di incontri e attività rivolti alla comunità universitaria, con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e competenze tra diversi contesti accademici e scientifici.

Le attività comprenderanno seminari di approfondimento, interventi didattici e occasioni di confronto sulle applicazioni delle nanotecnologie, sulla chimica dei materiali e sulle prospettive della ricerca interdisciplinare.

Una parte del programma sarà dedicata all’analisi delle strategie didattiche e dei modelli di coinvolgimento degli studenti nella ricerca, con particolare riferimento alle esperienze sviluppate negli Stati Uniti.

Il progetto intende infatti esplorare modalità attraverso le quali gli studenti possano entrare progressivamente in contatto con l’attività scientifica, non soltanto attraverso lezioni e seminari, ma anche mediante esperienze di mentoring, collaborazioni interdisciplinari e opportunità di partecipazione ai progetti di ricerca.

In questa prospettiva, il contributo di Abdel-Fattah sarà particolarmente significativo anche alla luce dell’esperienza maturata presso la Christopher Newport University, dove ha partecipato allo sviluppo di programmi e iniziative dedicati alla ricerca universitaria degli studenti, contribuendo alla creazione di occasioni di formazione e presentazione pubblica dei risultati scientifici.

Il Fulbright Specialist Program rappresenterà inoltre un’occasione per progettare nuove attività di divulgazione scientifica e dialogo tra università e territorio, con la possibilità di coinvolgere anche altre realtà universitarie e scolastiche.

Il confronto con il docente statunitense consentirà infine di valutare possibili strumenti e iniziative capaci di sostenere nel tempo il collegamento tra didattica, ricerca e formazione scientifica, valorizzando il ruolo attivo degli studenti all’interno della comunità accademica.

Il Direttore del Dipartimento di Fisica: «Un’opportunità per investire sul futuro dei nostri studenti»

«La selezione del nostro Dipartimento nell’ambito del Fulbright Specialist Program rappresenta un riconoscimento importante per la qualità delle iniziative che siamo in grado di sviluppare e per la nostra capacità di costruire occasioni di confronto con la comunità scientifica internazionale. Desidero sottolineare il contributo del dottor Alfonso Policicchio, dalla cui iniziativa è nato questo progetto, e il valore della collaborazione che ci consentirà di ospitare un docente con l’esperienza scientifica e formativa del professor Abdel-Fattah.

Il nostro obiettivo è fare in modo che opportunità come questa producano ricadute concrete sulla formazione degli studenti, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con esperienze di ricerca internazionali e di acquisire nuove competenze. Crediamo in un’università nella quale didattica, ricerca e divulgazione siano dimensioni strettamente connesse e nella quale gli studenti possano sentirsi parte attiva della vita scientifica fin dai primi anni del loro percorso. È anche attraverso iniziative di questo tipo che intendiamo consolidare la dimensione internazionale del Dipartimento e investire sulla crescita delle nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori».

Una collaborazione per rafforzare la dimensione internazionale del Dipartimento

La selezione del progetto “Advancing Academic Excellence: From Education to Research” costituisce un ulteriore passo nel percorso di apertura internazionale del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria.

L’iniziativa permetterà di consolidare il dialogo con il mondo accademico e scientifico statunitense, mettendo in relazione competenze provenienti da ambiti disciplinari differenti e favorendo il confronto su nuove metodologie di insegnamento, ricerca e comunicazione scientifica.

Al centro del progetto resta soprattutto la volontà di rendere la ricerca un’esperienza sempre più accessibile e partecipata, valorizzando il contributo degli studenti e creando occasioni di crescita che possano accompagnarli nel loro percorso accademico e professionale.

Un obiettivo che riflette l’impegno del Dipartimento nel promuovere una formazione scientifica capace di coniugare qualità della didattica, collaborazione internazionale e partecipazione attiva alla ricerca.