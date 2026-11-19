Anche quest’anno, nel contesto dell’HUB SOLIDALE del progetto “Infanzia al Centro”, rinnoviamo il nostro impegno per regalare un sorriso ai bambini e alle famiglie più fragili del nostro territorio.
Unisciti a noi per l’iniziativa solidale “Regalo di Natale Sospeso”, promossa ed organizzata dalla Coop.Soc.La Cicogna in collaborazione col Comitato Basso Ionio Catanzarese della Croce Rossa Italiana.
Un piccolo gesto d’amore può accendere la magia del Natale dove ce n’è più bisogno.
Unica data per le Vostre donazioni:
SABATO 21 NOVEMBRE 2026
Orari: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:00
DOVE DONARE/CONSEGNARE I VOSTRI DONI:
• Sede Operativa CRI di Badolato Marina (Via Gramsci – ex COM);
• Sede Operativa CRI di Chiaravalle Centrale (Via M. Ceravolo – ex Tribunale).
Info & contatti: +39 329 5899912 (Nicoletta) Aiutaci a fare la differenza. Ti aspettiamo!