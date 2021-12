A Satriano un incontro per presentare l’Associazione Filangieri

Lunedì 3 gennaio, alle ore 17,00, presso la sala convegni del Centro giovanile Don Bosco, nel centro storico di Satriano, si svolgerà un incontro per presentare l’Associazione Filangieri e la pubblicazione della ricerca “Dal Veneto Brustolon ai Drosi di Calabria, l’arte della scultura lignea”

All’incontro prenderanno parte Michele Drosi, presidente dell’Associazione e autore della ricerca, Mariella Battaglia, membro del comitato scientifico dell’Associazione, Aldo Costa, Presidente dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, Giuseppe Mantella, restauratore di opere d’arte, Simona Vespari, storica dell’arte, Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud.

I lavori saranno coordinati dal giornalista Pietro Melia.

L’intento di questa iniziativa è quello di mettere in luce e di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto il patrimonio artistico conservato in Calabria nel campo della scultura lignea e, in particolare, delle opere di Nicola, Pietro e Michelangelo Drosi