I grandi obiettivi ci uniscono saldamente in questo punto di svolta aperto e rivoluzionario, nel dovuto senso civico e istituzionale che inoltra già la libera partecipazione di candidati e cittadini, per definire la tanto attesa proposta di “nuova” amministrazione, una dirigenza affidata a persone competenti, rinomati professionisti al servizio di questa nostra comunità che esplica il fabbisogno dei quartieri sommersi in notevoli caos e il centro città ancorato al tardivo sviluppo e senza alcun dato di ripresa.

Noi catanzaresi tra i catanzaresi, per voi che oggi state assistendo e subìte le criticità di quella terra promessa scalfita e in attesa di vedere realizzati i nostri tavoli di confronto che sono già pronti per lo studio approfondito del capoluogo e tali evidenti calamità politiche.

Siamo diretti e determinati verso le “urgenti” manovre di coordinamento e sopralluoghi, mirate in azioni di recupero, di bonifica, di messa in sicurezza, per poi applicare ovvi e sani criteri risolutivi di “gestione” sulle opere strutturali, oltre al contrasto di incuria e abbandono strade, cimiteri, di una sanità immobilizzata da troppi perché, condizioni e rallentamenti sui lavori dello stadio Ceravolo, e il ”giallo” del Teatro Masciari!

Tutto questo accumulo di chiari problemi in città, solo per il letargo vissuto in proclami e finanziamenti persi, altri sempre più dispersivi su quel tempo utile per migliorare la qualità residenziale e commerciale su tutto il capoluogo e non solo, mirando semplicemente a quei pochi metri di passeggio e solo su Corso Mazzini ancora altalenante e niente più.

Enorme la consapevolezza di prendere in mano il capoluogo di regione fin troppo smagrito da scarse idee di promozione e turismo, con quelle (in)solite manovre e controsensi, che ci esortano al prossimo presidio di un Comune che merita la rinascita in ogni suo aspetto

Il punto di svolta “essenziale” è poterci credere, una volta per tutte, per sostenere la prossima candidatura a Sindaco di Catanzaro di Francesco Pitaro, valente avvocato e già noto per le sue battaglie raggiunte con legalità e impegno, quale serio combattente che da anni incontra, ascolta e gratifica su lodevoli conquiste dando quelle certezze che solo il primo cittadino può far valere di sé verso gli altri.

Francesco Pitaro sotto il profilo “umano” detiene la “giusta” stima sociale, non vuole essere lo slogan di un vano tentativo o lettura del copione già conosciuto, non gli servirebbe, anzi, visti i tempi, la verità non collide con alcun che, espandendosi sin nei consensi quotidiani e si rafforza tra i candidati che sapranno rappresentare questo punto di svolta “civico” mediante l’autentica catanzaresità che s’impone nel rispetto della storia e rinomate tradizioni locali.

Ripartire si può, non solo posizionandosi sullo stallo della carica istituzionale, ma voler gestire, come da missione, quella macchina comunale proiettata a focalizzare ogni “angolo” del territorio, dal costante monitoraggio con efficienti servizi e quei sondaggi necessari che non tracciano distanze o perplessità.

Vitaliano Nisticò, detto John, condivide a pieno ogni decisione espressa “democraticamente” per i valori e principi di libertà di espressione già dimostrati da tutto questo movimento, esperto e già operante nel settore della Cultura, tra produzione artistico-musicale, spettacoli vari e comunicazione social insieme alla moglie Valentina Vono che dal 2019 determina un attivismo a sostegno della nostra amata comunità.

Siamo certi che alle prossime Elezioni Amministrative del 2027, questi nostri appuntamenti sugli incontri rappresentino il reale interesse di pubblico altruismo e operazione sincera, di eventuali azioni di soccorso e interposizione nelle difficoltà dei cittadini, per chi vuole seguirci e poter finalmente scegliere e ricredersi poiché Catanzaro può avere il suo Punto di svolta, nelle scelte e in ogni possibile rinascita del capoluogo.

Vitaliano Nisticò con Francesco Pitaro candidato a Sindaco di Catanzaro.

Noi ci siamo e saremo con voi catanzaresi tra i catanzaresi!