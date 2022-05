A Soverato un convegno sul rischio incendi e prevenzione

Si terrà domani mattina alle 09.30 presso il Teatro Comunale di Soverato un interessante convegno dal titolo: “Rischio incendi: Il piano regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi”.

L’incontro nato da una sinergia tra il Soroptimist Club di Soverato, La regione Calabria UOA “Politiche della Montagna, foreste, forestazione e difesa del suolo”, Azienda Calabria Verde e con il Patricinio del Comune di Soverato.

L’incontro, che vedrà tra i relatori l’Ing Domenico Pallaria , Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna , Foreste, Forestazione e Difesa del suolo” regione Calabria; l’Ing.Pietro Cerchiera , Dirigente settore 1 “ Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suole, Regione Calabria ed il dott. Giuseppe Oliva Commissario Calabria Verde, vuole essere un momento formativo ed informativo visto l’arrivo della stagione calda perché per capire il significato concreto della formula “prevenzione incendi” dobbiamo fare prima un passo indietro e focalizzare l’analisi su quelle che sono le cause potenziali di un incendio e come prevenirle.

Durante i mesi estivi, sembra il paese dei falò. Incendi e roghi dappertutto, con un doppio danno e un doppio spreco: interi pezzi di vegetazione, innanzitutto alberi, che si perdono, ed enormi rischi innanzitutto per le vite umane.

La difesa del bosco e degli alberi, e’ ormai quasi esclusivamente connessa alla qualita’ dei rapporti che I’uomo e’ in grado di stabilire con I’ambiente. Al riguardo, I’opera di sensibilizzazione delle popolazioni e di informazione dei cittadini, anche con il coinvolgimento dei mass media, non sara’ mai pienamente efficace se non mira a realizzare una cultura della tutela del patrimonio forestale inteso come bene imprescindibile che appartiene alla stessa collettivita’.

É necessario, pertanto, dare opportuno impulso a tutte quelle azioni di carattere informativo e formativo che concorrono alla crescita di una cultura dell’ambiente e del bosco, promuovendo la consapevolezza che uomini e alberi appartengono al medesimo contesto naturale.