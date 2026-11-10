AIAC, a Rino Gattuso la 1a edizione del Premio “Ernesto Corigliano”

La consegna il 16 novembre a Coverciano, in occasione della Panchina d’Oro

Dal 2027 la manifestazione si svolgerà in Calabria, con sede itinerante tra le Province

Sarà Rino Gattuso il primo vincitore del Premio nazionale e internazionale “Ernesto Corigliano”, istituito dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Il riconoscimento sarà consegnato dal Presidente nazionale AIAC Renzo Ulivieri lunedì 16 novembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, in occasione della Panchina d’Oro 2026.

Il Premio è dedicato all’avvocato cosentino Ernesto Corigliano, che promosse la costituzione dell’Assoallenatori, avvenuta il 19 settembre 1966. Nel sessantesimo anniversario della fondazione, l’Associazione intende così ricordare il contributo determinante alla nascita di una organizzazione unitaria degli allenatori, orientata alla tutela della loro professione.

L’iniziativa nasce dalla proposta del consigliere nazionale Raffaele Pilato. Il CD dell’Aiac ha ritenuto la Panchina d’Oro la cornice ideale per la prima edizione.

Dal 2027 poi il Premio si svolgerà in Calabria, in forma itinerante tra le province della regione. La manifestazione comprenderà un incontro formativo e una seduta del Consiglio Direttivo Nazionale AIAC, unendo il ricordo di Corigliano al confronto istituzionale e alla crescita professionale dei tecnici.

Il riconoscimento avrà cadenza annuale e sarà destinato a personalità italiane e straniere che abbiano contribuito allo sviluppo del calcio, alla formazione e alla valorizzazione delle professioni rappresentate dall’AIAC, divenuta adesso la Casa dei Tecnici.

«Vedere realizzata questa proposta è per me motivo di grande soddisfazione, come consigliere nazionale AIAC e come calabrese – dichiara Raffaele Pilato –. Ringrazio il Presidente Ulivieri e il Consiglio Direttivo per averla condivisa. Ricordare Ernesto Corigliano significa riconoscere il contributo della Calabria alla storia degli allenatori italiani. La scelta di Rino Gattuso per la prima edizione rafforza questo legame, che dal 2027 porteremo nelle province calabresi con occasioni di formazione e confronto per i tecnici del territorio».