Raffaele Lagani non si ferma mai: un altro titolo regionale per il campione SM70!

Alla CO.RO. HALF MARATHON 2026 arriva l’ennesima impresa del portacolori della Corricastrovillari Guglielmo Atletica. Una vittoria che vale doppio, dopo un finale di stagione segnato da infortuni e problemi di salute.

Ci sono vittorie che valgono più di una medaglia, risultati che raccontano non soltanto il talento, ma soprattutto la forza di volontà, la passione e la capacità di non arrendersi mai. Quella conquistata ieri da Raffaele Lagani alla CO.RO. HALF MARATHON 2026 appartiene sicuramente a questa categoria.

Il forte atleta della Corricastrovillari Guglielmo Atletica ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio, laureandosi campione regionale SM70 nella mezza maratona e aggiungendo un altro prestigioso titolo a una stagione già straordinaria.

Un successo che assume un valore ancora maggiore se si considera il difficile percorso che ha accompagnato Raffaele negli ultimi mesi. Il finale di stagione, infatti, non è stato affatto semplice.

A settembre, una rovinosa caduta gli aveva provocato l’incrinatura di un paio di costole, costringendolo a interrompere la preparazione e a rinunciare per un periodo agli allenamenti. Un imprevisto pesante per qualsiasi atleta, soprattutto quando arriva in una fase delicata della stagione agonistica.

Eppure, nonostante lo stop forzato, Raffaele non ha perso la voglia di rimettersi in gioco e anche in condizioni precarie, si presenta alla prova regionale individuale di Mirto Crosia e conquistando il titolo SM70 nei 10km su strada. Non solo: ha preso parte anche all’ultima prova del Gran Prix regionale Master di società di corsa su strada, vincendo ancora una volta la propria categoria e contribuendo con punti preziosi alla classifica della sua squadra, la Corricastrovillari Guglielmo Atletica.

Quando sembrava finalmente arrivato il momento di ritrovare continuità negli allenamenti, ecco però un nuovo ostacolo: una fastidiosa forma bronchitica, che lo ha costretto a una seconda interruzione della preparazione. Una situazione che inevitabilmente ha condizionato la vigilia della mezza maratona, tanto da non farlo partire certamente tra i favoriti della competizione.

Al titolo regionale nella mezza maratona si aggiungono infatti quelli ottenuti nei 5000 metri su pista, nel Cross e nei 10 km su strada, oltre al record regionale SM70 sui 10.000 metri, stabilito sulla pista di Crotone, record che già gli apparteneva.

Un dominio che abbraccia praticamente tutte le specialità del mezzofondo e del fondo, dalla pista alla strada, passando per il cross.

E non è tutto. Raffaele è già detentore dei record regionali SM70 nei 1500 metri, 3000 metri, 5000 metri su strada e mezza maratona, confermandosi uno degli atleti più rappresentativi del movimento Master calabrese.

Dietro questi risultati non ci sono soltanto le qualità atletiche, ma decenni di sacrifici, allenamenti, disciplina e amore autentico per la corsa. Una passione che il tempo non ha spento e che continua a tradursi in prestazioni di altissimo livello.

La sua storia sportiva è un messaggio importante per tutto il movimento atletico: l’età non deve necessariamente rappresentare un limite, ma può diventare il simbolo di un percorso fatto di esperienza, costanza e determinazione.

Raffaele è molto più di un campione di categoria: è un esempio di longevità sportiva, di resilienza e di attaccamento all’atletica.

Un esempio soprattutto per i più giovani, ai quali dimostra ogni volta che il talento può aprire la strada, ma sono la passione, la perseveranza e la voglia di non mollare mai a permettere di percorrerla a lungo.

Complimenti a Raffaele per l’ennesima impresa e alla Corricastrovillari Guglielmo Atletica per avere tra le proprie fila un atleta capace di portare così in alto i colori della società e dell’atletica calabrese.

A 72 anni, Raffaele continua a correre, vincere e scrivere nuove pagine di storia. E, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di fermarsi!