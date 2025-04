Al via i webinar sulla realtà e sulla coltivazione della nocciola

Nell’ambito del progetto “Nocciola delle Preserre Calabresi”, finanziato dal Gal “Serre Calabresi”, con la misura 16.03.01 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale”, il Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria” organizza tre appuntamenti formativi, in modalità webinar.

Il primo è previsto per giovedì 3 aprile alle ore 18, Andrea Rosario Proto, professore associato del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, relazionerà su “Innovazioni tecniche e procedurali della gestione dei noccioleti”. Sarà l’occasione per fare il focus sulle applicazioni pratiche della ricerca, con l’illustrazione di risultati di studi scientifici, per dare nuova vita e creare una seconda economia, mediante la trasformazione degli scarti della potatura. Da essi in un’ottica di economia circolare è possibile ricavare un ammendante da utilizzare come fertilizzante del suolo, e questo rappresenta l’impiego più nobile, oppure i residui possono essere usati direttamente per produrre energia.

Il secondo sarà martedì 8 aprile alle ore 18. Nel corso del webinar “La nocciola, dalla pianta alla tavola”, Irma Brizi, direttore dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola”, si soffermerà su “La nocciola, dalla pianta alla tavola”. Si spazierà dai riferimenti storici, dalle curiosità, alle aree di produzione della nocciola in Italia e nel mondo, alle nocciole Igp e Dop. In questo contesto si soffermerà, anche, sull’iter in corso per far ottenere il marchio di Indicazione geografica protetta alla nocciola Tonda calabrese e sulla scelta della coltivazione biologica. Delineerà i passaggi (essicazione, tostatura, modi di lavorazione e conservazione del prodotto), che dalla raccolta portano il frutto in guscio sulla tavola. Illustrerà le macchine che necessitano nelle varie fasi.

Mercoledì 23 aprile alle ore 18, a intervenire sarà Claudio Sonnati, agronomo libero professionista. Nel corso del webinar “Cenni di biologia e potatura del nocciòlo” «sulle sei cutivar italiane di nocciòlo – spiega Sonnati – che forniscono il 90% della produzione nazionale bisogna sapere “dove mettere le forbici”. Per questo “un’infarinatura” per conoscere le gemme, i rami ed alcune nozioni di base propedeutiche a questa pratica agronomica su nocciòlo ha lo scopo di mantenere un giusto equilibrio tra attività vegetativa e produttiva, orientando il naturale sviluppo della pianta in modo da determinare una fruttificazione regolare e di buona qualità, recentemente “adattandola” ai cambiamenti climatici».

I webinar sono accreditati ai sensi del Regolamento Conaf n. 3/2013, per la formazione professionale continua dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro. Questo il link al quale registrarsi per partecipare al primo appuntamento https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eOwGN0xrTSKbipbiH35FHg

Il percorso di formazione chiuderà con un workshop in presenza, del quale si darà informazione nei prossimi giorni.

Il progetto nel quel rientrano i seminari intende rafforzare la cooperazione già posta in essere, avviare un percorso di costruzione e supporto di una microfiliera della nocciola che renda più competitivo il settore produttivo, valorizzando la produzione tipica locale, la Tonda Calabrese, sostenendo la creazione di impianti di trasformazione e l’innovazione di processo.

Il Consorzio oltre a commercializzare le nocciole del territorio, ad offrire opportunità di reddito ai produttori, fornisce consulenze e servizi, in un’ottica di crescita, di promozione e di sviluppo della realtà corilicola, quale risorsa per il territorio. Nell’ambito di queste ultime attività si inserisce anche la formazione.