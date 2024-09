Anton Giulio Grande alla Milano Fashion Week 2024 con la collezione omaggio a Brigitte Bardot e Alain Delon

Il talentuoso couturier Anton Giulio Grande presenterà martedì 17 settembre 2024 alle ore 16,30 la collezione Spring/Summer 2025 intitolata B.B. : Et Dieu créa la femme…et Alain a Fiera Milano Rho durante la Milano Fashion Week. La sfilata è organizzata in collaborazione con Lineapelle-Unic Concerie Italiane e metterà in mostra la maestria del celebre stilista calabrese che per l’occasione ha realizzato dei look ispirati a due divi internazionali: alla ribelle e moderna Brigitte Bardot e al fascino intramontabile di Alain Delon.

“Brigitte è stata una figura del cinema internazionale per la sua capacità di non omologarsi alle sue colleghe e per il suo stile unico, irriverente e molto sensuale”- chiosa Anton Giulio Grande- “Lei è stata la prima donna a mostrarsi al mondo seminuda mentre ballava nel celebre film Et Dieu crèa la femme”.

L’altra figura iconica che aleggia nella collezione è quella del tenebroso Alain Delon, che Grande omaggia ad un mese della sua morte. Il mood dei capi in pelle dal sapore rock si rifà alle atmosfere di fine Anni Sessanta, Anni Settanta, gli anni rivoluzionari della Bardot e del fascino charmant e intrigante di Delon, interpreti e protagonisti assoluti dello stile della Costa Azzurra e Saint Tropez. In passerella 33 look donna e 13 proposte uomo, outfits con sofisticate lavorazioni, giubbotti e felpe di pelle iper ricamati con cristalli e fiori hippie dipinti a mano con manifatture certosine che rispecchiano i dettami dell’alta moda e del vero Made in Italy.

Tra le proposte i costumi da bagno; bikini ed interi, ricamati con swarovski abbinati a gonne gitane, abiti da sera nella palette cromatica che vira dal fucsia, al rosso, al giallo con swarovski, paillettes, jais, per un mood moderno ed accattivante. Gli abiti da gran sera hanno gonne importanti, da ballo, con centinaia di merletti e frange e i mini dress sono ricamati. Il giallo e l’arancio sono i colori predominanti della collezione, nuance ispirate all’estate e alla Costa Azzurra.

Le camicie da uomo possono essere indossate con facilità anche da lei, per un guardaroba che travalica i confini di genere, grazie al tourbillon di pelli ricamate, frange di seta intrecciate a mano. Anche per questa nuova stagione 2025 si rinnova e prosegue la collaborazione tra Anton Giulio Grande ed Italiana Accessori srl che ha curato lo studio e la decorazione dei capispalla in pelle e delle personalizzazioni in strass e paillettes.

Anton Giulio Grande fin da sempre crea capi unici amati dalle star di tutto il mondo. Lo stilista calabrese si è affermato nel mondo dell’alta moda internazionale dopo aver studiato presso l’Università Polimoda di Firenze e successivamente al Fashion Institute of Technology di New York.

Grande si esprime oggi con la sua inventiva più alta, la creatività ed il talento capace di esaltare e valorizzare la vera essenza femminile e maschile. L’evento è realizzato in collaborazione con: LINEAPELLE – UNIC Concerie Italiane; Italiana Accessori S.r.l. Hair – Franco Curletto; Make Up – Maurizio Calcagno.