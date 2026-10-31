BMTA 2026: AppyPilgrim presenta con il GAL Serre Calabresi il Cammino di Cassiodoro in Calabria

Il 31 ottobre a Paestum insieme al GAL Serre Calabresi AppyPilgrim., partner tecnologico fin dall’avvio dell’iniziativa, sviluppa gli strumenti digitali per accompagnare la scoperta di un itinerario di circa 69 chilometri tra storia, archeologia e spiritualità.

Paestum, 31 ottobre 2026 – Il Cammino di Cassiodoro in Calabria è protagonista oggi alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) di Paestum, con una presentazione in programma alle ore 17,30 presso il desk istituzionale della Regione Calabria.

L’incontro, a cura del GAL Serre Calabresi, sarà introdotto da Carolina Scicchitano, direttrice generale del GAL, e vedrà l’intervento di Valerio Rositani, co-founder e CTO di AppyPilgrim.

Presentato ufficialmente lo scorso maggio a Squillace, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, della stampa e degli operatori locali, il Cammino di Cassiodoro nasce con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, archeologico, culturale e spirituale della Calabria ionica, attraverso un itinerario che intreccia la figura di Cassiodoro, il paesaggio e l’identità delle comunità locali.

Il progetto vede il coinvolgimento dell’ Istituto di Studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria, impegnato attivamente nella riscoperta e nella valorizzazione dei “luoghi cassiodorei”, attraverso un lavoro di approfondimento e promozione della memoria storica legata alla figura di Cassiodoro e al territorio che ne custodisce le testimonianze.

AppyPilgrim è partner tecnologico del progetto sin dalle sue fasi iniziali di tracciamento del percorso, con il compito di sviluppare gli strumenti digitali a supporto della fruizione e della promozione dell’itinerario.

APPY è una piattaforma progettata per promuovere e rendere più accessibili i patrimoni culturali, storici e religiosi dei territori meno battuti dai flussi turistici tradizionali. Attraverso mappe, itinerari, informazioni e contenuti dedicati e servizi di prenotazione per i trasporti e gli alloggi supportati da Intelligenza artificiale, l’app accompagna i viaggiatori nella scoperta dei luoghi, offrendo uno strumento di orientamento e conoscenza pensato anche per i turisti internazionali che desiderano vivere esperienze di viaggio autentiche, culturali e legate al turismo lento.

Nel corso della presentazione, Valerio Rositani illustrerà gli sviluppi del progetto digitale e la disponibilità, proprio da oggi, dell’app APPY anche per dispositivi Android, oltre che per iOS.

Il Cammino di Cassiodoro sarà integrato nella piattaforma APPY non appena sarà completato l’iter di registrazione presso la Regione Calabria.

La procedura rappresenta un passaggio necessario per inserire ufficialmente l’itinerario nell’offerta dei cammini disponibili sull’app e renderlo accessibile ai suoi utenti.

Il Cammino di Cassiodoro si sviluppa per circa 69 chilometri, articolati in quattro tappe, attraversando i territori di Catanzaro, Borgia, Squillace e Stalettì.

Un percorso che mette in relazione l’area archeologica di Scolacium, i borghi storici e i luoghi legati alla memoria del Vivarium cassiodoreo, proponendo un’esperienza di turismo archeologico lento tra storia, paesaggio e comunità. Anche il comune di Girifalco ha aderito da poco al progetto per integrare una tratta di percorso.

L’itinerario è attualmente in fase di registrazione presso la Regione Calabria, passaggio importante nel percorso di riconoscimento e valorizzazione all’interno del sistema regionale dei cammini.

La partecipazione alla BMTA rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare la collaborazione tra GAL Serre Calabresi, Istituto di Studi su Cassiodoro e AppyPilgrim, e per promuovere un modello di valorizzazione territoriale nel quale ricerca culturale, innovazione digitale e turismo lento concorrono a trasformare il patrimonio locale in un’opportunità di sviluppo.