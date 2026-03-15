Calabria, è Allerta arancione: il ciclone “Jolinda” mette in ginocchio la regione

Un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche sta per investire l’intera Calabria. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione valido per l’intera giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026.

L’arrivo del ciclone “Jolinda” porterà con sé una fase di maltempo acuto, caratterizzata da piogge torrenziali, venti di burrasca e un sensibile calo termico.

Scuole chiuse e comuni in preallerta

​A seguito del bollettino di criticità, diversi sindaci – tra cui quelli di Catanzaro, Soverato e Lamezia Terme – hanno già firmato le ordinanze per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

La misura si è resa necessaria per limitare gli spostamenti della popolazione e prevenire rischi legati a possibili allagamenti o smottamenti.

Le previsioni: cosa aspettarsi

​Secondo i dati tecnici, il picco del maltempo è previsto tra la tarda mattinata e il pomeriggio di domani.

Ecco i dettagli principali:

​Precipitazioni: Sono attesi nubifragi e temporali diffusi, con accumuli che sui rilievi potrebbero superare i 100 mm. Particolare attenzione è rivolta al versante jonico (Reggino, Catanzarese e Crotonese), considerato il più esposto.

​Venti e Mari: Soffieranno forti raffiche dai quadranti sud-orientali (Scirocco), con velocità che potrebbero toccare gli 80 km/h, causando mareggiate imponenti lungo le coste esposte.

​Temperature: Le massime subiranno una flessione, assestandosi intorno ai 9°C.

​Raccomandazioni alla cittadinanza

​La Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza: evitare i sottopassi, non sostare vicino a fiumi o zone alberate e limitare l’uso dell’auto solo ai casi di stretta necessità. La situazione verrà monitorata h24 dalla sala operativa regionale.