Caro Presidente Occhiuto, è meglio avere prima le case o piuttosto il lavoro?

Nell’estate 1945, alla fine della disastrosa seconda guerra mondiale durata oltre cinque anni, la Germania era praticamente rasa al suolo dai bombardamenti a tappeto. Quasi tutto distrutto, industrie e case. I tedeschi si trovarono a scegliere le priorità per la loro ricostruzione nazionale.

Edificare prima le case o le fabbriche?… Un dilemma non da poco, risolto molto saggiamente dalla loro lungimiranza. Prima le fabbriche e poi le case, poiché le fabbriche (e quindi il lavoro) fanno le case ma le case non fanno le fabbriche.

In pratica, la Calabria si trova, più o meno, nei medesimi dilemmi e situazioni. Svuotata e semidistrutta dall’emigrazione (proprio come da una guerra) deve decidere se dare gratis case ristrutturate o procurare lavoro ai giovani, i quali, con un reddito, avranno piano piano la possibilità di acquistarne una.

Pare che il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, come esperimento, sia orientato a regalare le case anche se a tempo determinato (vedi “ripopola.calabria.it”). Speriamo bene, almeno come inizio.

Tuttavia e ovviamente, in molti (tra cui un saggio imprenditore come Filippo Càllipo, noto per il tonno sott’olio e per i premi che riceve meritatamente un po’ ovunque) hanno osservato che è meglio prima il lavoro (dignitoso) che impedisca ai giovani di scappare altrove.

Un’ultima considerazione generale, per meglio capire il tutto. Fin dall’Unità d’Italia del 1861, la classe dirigente della “Padania” allora al potere ha scelto di farsi calamitare dalla Germania e dagli altri Paesi del Centro Europa, abbandonando il Sud Italia … senza pensare che, al contrario, potenziando le regioni meridionali con adeguate industrie ed infrastrutture, la neonata Nazione avrebbe potuto commerciare molto proficuamente e in pace pure con i paesi del Mediterraneo come Grecia, Turchia e della sponda Sud (Cipro, Siria, Libano, Egitto, Libia, ecc.).

Però, ha purtroppo preferito svenarsi nell’avventata avventura coloniale, senza ottenere risultati soddisfacenti. Anzi! Come dimenticare poi che la Calabria ha avuto una sua decente “strada nazionale” (la Jonica 106) soltanto nel 1936 quando molti decenni prima le colonie italiane d’Africa avevano già persino un accenno di autostrada con i soldi pure dei contribuenti meridionali?!…

L’Università delle Generazioni di Badolato, che da decenni studia e lotta per una Calabria ed un Meridione di vera dignità nazionale ed europea, è del parere che ancora non si intravede una classe dirigente capace di evitare il cosiddetto e definitivo “Suicidio del Sud”. Rifletta bene chi ha le responsabilità attuali, pure come erede di responsabilità storiche gravissime e persino suicide.

Ci vuole intelligenza politica, coraggio e un po’ di lungimiranza per salvare il Sud, senza essere asserviti e proni ad interessi che in pratica arricchiscono soltanto altre già fastose regioni italiane e furbissimi popoli esteri.