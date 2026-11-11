Sequestrati beni per oltre un milione di euro alla criminalità organizzata

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone hanno dato esecuzione a due distinti decreti di sequestro patrimoniale emessi dal Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia.

I provvedimenti ablativi giungono all’esito di complesse e approfondite attività di ricostruzione patrimoniale che hanno colpito esponenti apicali delle consorterie criminali cutrese e cirotana, egemoni nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Gli accertamenti economico-patrimoniali, estesi complessivamente a oltre 15 soggetti legati ai proposti da vincoli di parentela e affinità, hanno permesso di accertare una netta sproporzione tra i beni nella disponibilità, diretta o indiretta, dei sodali e le parallele capacità reddituali dichiarate, risultate del tutto incongrue.

L’operazione ha condotto al sequestro di beni per un valore stimato in circa un milione di euro, attingendo specificamente: Asset immobiliari e aziendali: numerosi fabbricati e terreni situati neiterritori comunali di Cirò Marina (KR) e Botricello (CZ), l’intero compendio aziendale di una società in accomandita semplice e due ditte individuali;

Disponibilità finanziarie e valori: rapporti bancari con saldo attivo superiore a 3.000 euro, cassette di sicurezza, titoli azionari/obbligazionari, libretti di risparmio, buoni fruttiferi postali, Certificati del Tesoro (CCT) e Buoni Ordinari del Tesoro (BOT);

Beni mobili registrati: n. 2 equini.

L’attività di servizio si inquadra nella strategica direttrice d’azione tracciata in piena sinergia dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dalla Guardia di Finanza, volta al sistematico contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata mediante l’aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, al fine di restituire legalità ed equità al tessuto economico-sociale del territorio.