Via e festa di san Martino

Ve lo ripeto ogni anno, però repetita iuvant. La via soveratese San Martino non ricorda san Martino, quello del mantello, ma la battaglia del 24 giugno 1859, a conclusione della Seconda guerra d’indipendenza, in cui i Sardopiemontesi sconfissero, con qualche difficoltà, gli Austriaci, intanto battuti dai Francesi a Solferino.

Infatti, si chiama via Solferino quella dirimpettaia e speculare. Sono intitolazioni risorgimentali (ricorderete che vi ho parlato di una rara via Carlo Alberto), come ci sono vie che esaltano la vittoria del 1918 (più esattamente, la ricordarono prima che fosse recentemente scordata!) e le città redente di Gorizia, Monfalcone, Trento e Trieste, e anche quelle poi perse come Zara…

A proposito, qualche anno fa una scuola mi aveva chiesto di parlare agli studenti di queste e altre intitolazioni, o, come diciamo noi dotti, odonomastica. Poi ho hanno cambiato idea, o si sono rivolti a uno degli infiniti storici della domenica di cui pullula Soverato. ahahahahah!

Torniamo alla via, che non ricorda il santo. Eppure, oppure… Non credo c’entri, però nel XII secolo un documento dell’Arcidiocesi di Reggio annovera tra i beni un “convento di San Martino di Squillace e Soverato”, di cui potrebbe essere traccia la chiesetta di Copanello.

Affascinati dal nome del santo, e memori della tradizione della svinatura, molti anni fa alcuni amici iniziarono ad arrostire caldarroste e in allegria berci sopra. Da allora la festa ha visto e celebrato e subito cambiamenti di titolarità e organizzazione e fantasie ed esagerazioni. Vedremo che succede il 13 e 14.

Non mancano quelle che i giornalisti chiamano frettolosamente polemiche. E di polemiche siamo zeppi, a Soverato come altrove, a proposito di qualsiasi cosa. Facciamo una velocissima analisi sociologica:

– la coperta è corta e sempre più corta… e mi fermo qui;

– dilaga la presunzione tipo “io sono io e voi non siete… ”, dei suddetti storici, e ci sono anche i filosofi e gli scienziati e i poeti eccetera, nonché gli organizzatori di qualsiasi cosa, tutti convinti di essere il centro dell’universo; quindi nessuna collaborazione tra associazioni e persone, e gente che si guarda storto e non si saluta più;

– e se non basta, si litiga anche all’interno delle associazioni, con diversi casi di porte girevoli di entrata e uscita.

Comunque, buon onomastico a chi si chiama Martino; e buona festa che ci attende, cui in qualche modo parteciperemo.

Ulderico Nisticò