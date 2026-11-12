Caro trasporti, il Natale dei fuorisede diventa un lusso: biglietti quadruplicati per tornare in Calabria

Dal Frecciarossa Firenze-Paola che schizza da 50 a 200 euro fino ai voli oltre quota 400: l’analisi delle tariffe ferroviarie e aeree fotografa la stangata di dicembre per chi vive al Centro-Nord.

Tornare a casa per le festività natalizie si conferma una vera e propria corsa a ostacoli per il portafoglio di migliaia di studenti e lavoratori calabresi che vivono al Centro e al Nord Italia.

A poco più di un mese dal 25 dicembre, l’algoritmo dei prezzi applicato alle principali tratte verso il Mezzogiorno fa registrare rincari vertiginosi, trasformando il ricongiungimento familiare in una spesa proibitiva.

Il caso Firenze-Paola: prezzi quasi quadruplicati

A fotografare con estrema chiarezza l’impennata delle tariffe è un confronto diretto effettuato sul portale di Trenitalia lungo la direttrice tirrenica. Prendendo in esame il Frecciarossa delle 15:48 in partenza da Firenze e diretto a Paola, il divario tra un normale giorno feriale d’autunno e l’antivigilia di Natale è impressionante:

Il 23 novembre, lo stesso convoglio viene proposto a partire da 50,50 euro.

​Il 23 dicembre, per identica tratta e fascia oraria, la tariffa di partenza schizza a 180 euro, con un prezzo di riferimento che tocca i 200 euro.

Si tratta di un aumento di quasi quattro volte rispetto al costo ordinario, proprio nei giorni in cui si concentra il grande esodo verso Sud. Ancora più critica la situazione per la corsa delle 14:48: se a novembre il biglietto parte da 48,50 euro, per il 23 dicembre il treno risulta già completamente esaurito, lasciando i viaggiatori privi dell’opzione più economica.

Un’emergenza trasversale tra rotaie e cieli

L’esempio toscano non è un caso isolato, ma la punta dell’iceberg di un fenomeno che colpisce l’intero sistema dei collegamenti lungo la penisola.

Secondo le ultime rilevazioni sulle tratte dell’Alta Velocità per il periodo compreso tra il 19 dicembre e il 6 gennaio, un viaggio di andata e ritorno tra Torino e Reggio Calabria può arrivare a costare fino a 386 euro a persona in classe standard, mentre partendo da Milano il conto si attesta sui 336 euro.

Non offre tregua nemmeno il trasporto aereo, dove le indagini delle associazioni dei consumatori segnalano cifre record: per volare da Milano a Reggio Calabria tra il 23 dicembre e l’Epifania servono almeno 427 euro (esclusi eventuali supplementi per bagagli e scelta del posto), mentre da Torino si parte da 359 euro.

La stangata sulle famiglie e le richieste di intervento

Se per un singolo studente fuorisede queste cifre rappresentano un duro colpo al budget mensile, per un intero nucleo familiare il rientro rischia di diventare insostenibile. Le alternative più economiche, come i treni Intercity, comportano tempi di percorrenza estremamente dilatati, spesso superiori alle dodici ore, risultando poco praticabili per chi dispone di pochi giorni di ferie.

Di fronte a quella che viene denunciata come una vera e propria barriera al diritto alla mobilità, tornano a farsi sentire gli appelli di associazioni e rappresentanti territoriali affinché vengano introdotti tetti alle tariffe, voucher agevolati e corse straordinarie in vista del picco natalizio.