[VIDEO] Soverato in campo per San Martino: due giorni di musica, gusto e tradizione

Come avrebbe detto Enrico Ameri, venerdì 13 e sabato 14 novembre il ” campo principale ” sarà Soverato, grazie alla festa di San Martino! La locale Pro Loco, capofila del progetto insieme a numerosissime Associazioni ( tra le altre il quartiere Caramante la Pro loco di Davoli , la Pro Soverato…) organizza una due giorni di spettacolo, enogastronomia e divertimento con il sottotitolo: San Martino, castagne e Vino.

Il cuore della Perla dello Ionio batterà forte per un evento tradizionale che inaugura la stagione Autunno/Inverno di una Città che non conosce pause nel proporsi come polo artistico e culturale.

In sinergia con l’amministrazione comunale e con il patrocinio della Regione Calabria, il Gal delle Serre Calabresii e la Confagricoltura, la Pro Loco di Soverato, guidata dal Presidente Domenico Mico’, ha concentrato tutti i suoi sforzi per realizzare un evento importante e significativo.

Enzo e Sal, direttamente da Made in Sud insieme al gruppo Black Queen animeranno le due serate. Numerose cantine calabresi, unitamente all’Associazione Provinciale dei cuochi e con la presenza di una Maestra anche di gastronomia come Barbara Froio, porranno un gustoso accento sulla parte culinaria della manifestazione nell’ottica della valorizzazione della cucina tradizionale.

Hanno presenziato la Conferenza Stampa due appartenenti ad alcune Famiglie promotrici della festa di San Martino: Salvatore Castano’ e Vitaliano Munizzi.

Il completamento dei festeggiamenti in onore di San Martino, vescovo di Tours, avverrà poi domenica 15 nel nuovo teatro all’aperto di Soverato borgo con un altro memorabile evento targato Sognattori ed “Amici della Curva di don Genio”.

Soverato … una Città che vive intensamente ogni attimo ed ogni momento.

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