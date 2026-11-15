Casa Klopè corre veloce: in sei mesi conquista l’attenzione nazionale e il Service Award 2027

In soli sei mesi di attività, Casa Klopè è già riuscita a conquistare l’attenzione del panorama gastronomico italiano. Un risultato che nasce dalla visione imprenditoriale di Antonio Iellamo, imprenditore vibonese che ha scelto di investire risorse, passione e ambizione in un progetto capace di portare la Calabria a confrontarsi con le grandi eccellenze nazionali.

E i primi risultati sono già arrivati.

A soli sei mesi dall’apertura, Stefania Lepore, protagonista del servizio di sala di Casa Klopè e sorella dello chef Luigi Lepore, ha conquistato il prestigioso riconoscimento Service Award 2027. Un premio che racconta anche il valore di un progetto costruito intorno alle persone e alla ricerca della qualità.

«La mia idea – racconta Antonio Iellamo – è sempre stata quella di non accettare che la Calabria dovesse necessariamente rimanere all’interno di determinati schemi. Questa terra ha talento, prodotti, paesaggi e professionalità straordinarie. Bisogna solo avere il coraggio di costruire qualcosa che punti davvero in alto».

Una filosofia imprenditoriale che affonda le proprie radici nel 2015, con la nascita della storica Tenuta Klopè, primo tassello di un percorso di crescita della famiglia Iellamo. Un cammino proseguito con Hangar Lounge Restaurant, successivamente con Villa Klopè e oggi culminato con Casa Klopè by Luigi Lepore, che rappresenta una nuova e ambiziosa evoluzione di questa storia imprenditoriale.

Un percorso fatto di investimenti, intuizioni e capacità di rinnovarsi, nel quale Antonio Iellamo ha saputo costruire una realtà capace di valorizzare ambienti, professionalità e competenze. In Casa Klopè, un ruolo centrale è affidato allo chef Luigi Lepore e alla sua proposta gastronomica.

L’obiettivo è continuare a crescere, consolidare il progetto e guardare con ambizione a uno dei più importanti riconoscimenti della ristorazione internazionale: la Guida Michelin.

Sei mesi sono pochi per scrivere una storia definitiva, ma sufficienti per comprendere quando un progetto ha una direzione precisa.

Il riconoscimento conquistato da Stefania Lepore è uno dei primi segnali. La visione è quella di Antonio Iellamo, il percorso è quello di una famiglia che dal 2015 continua a investire e a costruire eccellenza in Calabria. E la storia, a quanto pare, è appena iniziata.