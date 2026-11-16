Catanzaro, disposto il trattenimento per due cittadini stranieri in posizione irregolare

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento di due cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nei confronti dei quali ricorrevano i presupposti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Per uno di loro, già monitorato dal personale dell’Ufficio Immigrazione, la misura è scattata dopo una decisione di rigetto della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, attestante anche l’obbligo di rimpatrio.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’altro cittadino straniero era già giunto all’attenzione delle Forze di Polizia in qualità di scafista, circostanza che ha reso necessario un approfondito esame della sua posizione giuridica e amministrativa.

Entrambi sono stati presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro per l’espletamento degli accertamenti e delle procedure previste dalla normativa in materia di immigrazione.

All’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Immigrazione, il Questore di Catanzaro ha disposto il trattenimento degli stranieri ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 142/2015, quale misura finalizzata a garantire l’effettiva esecuzione del provvedimento di espulsione, nonché per consentire l’espletamento degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

I cittadini stranieri sono stati quindi accompagnati presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, dove saranno trattenuti per il tempo necessario all’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente, in vista del successivo rimpatrio.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Questura di Catanzaro nell’attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di immigrazione, attraverso un’attenta attività di controllo e monitoraggio delle posizioni degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.