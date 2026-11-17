Domenica 15 novembre, al Teatro del Borgo, non abbiamo semplicemente organizzato una festa, abbiamo vissuto qualcosa che è andato oltre le nostre aspettative, un grande successo di pubblico, ma soprattutto di sorrisi, abbracci, saluti e condivisione. Si respirava aria di festa, quella vera, fatta di persone che hanno voglia di ritrovarsi e stare insieme.

E c’è stato un particolare che ci ha colpito: pochissimi telefonini nelle mani, gli occhi rivolti alle persone e non agli schermi. La serata è iniziata con una degustazione gratuita dei prodotti della nostra tradizione, accompagnata dalle note, a tratti bizzarre e travolgenti, dei musicisti della Banda di Soverato, che dalle ore 18:00 ci hanno regalato un’atmosfera straordinaria, riportandoci alle feste popolari di una volta.

Intorno alle 20:00, con un pubblico davvero numeroso, ci siamo spostati nell’anfiteatro del Borgo, dove la Compagnia dei Sognattori ha accompagnato gli ospiti in un viaggio tra storia, immagini, racconti e tradizioni di SUVARATU VECCHIU, un tuffo nella memoria e nelle nostre radici, conclusa con una divertentissima parodia di Giulietta e Romeo, che ha strappato risate e applausi.

Una festa non si misura soltanto dal numero dei partecipanti: si misura soprattutto da ciò che riesce a lasciare.

Il nostro primo grazie va, agli amministratori presenti, per il sostegno, la collaborazione e la disponibilità dimostrata, un grazie di cuore a tutte le associazioni, agli amici, ai gruppi e ai singoli cittadini che, senza chiedere nulla in cambio, hanno contribuito come hanno potuto: chi donando il proprio tempo, chi mettendo a disposizione attrezzature e prodotti, chi offrendo lavoro, fatica ed entusiasmo.

Eravamo davvero in tanti! Una rete di persone generose che, mettendo insieme le proprie disponibilità, ha dimostrato di poter diventare una forza capace di smuovere positivamente un intero paese.

Abbiamo vissuto un incontro generale di cittadini in un clima di assoluta libertà e rispetto reciproco: Nessun cordone, nessuna sorveglianza, nessun obbligo o imposizione, ognuno si è mosso liberamente, rispettando il lavoro di chi era impegnato nell’organizzazione, e intorno, quasi esclusivamente, saluti, sorrisi e abbracci.

DONARE È BELLO – LA GRATUITÀ È UNA RICCHEZZA CHE NON HA PREZZO!

Continuiamo insieme, senza perdere questo entusiasmo, a regalare qualcosa agli altri con il cuore, perché tutto ciò che nasce dall’anima arriva all’anima di qualcun altro.

E quando questo accade, non è soltanto una festa ad avere successo: è una comunità che cresce!

GRAZIE A TUTTI DI CUORE!

Antonio Pittelli – Portavoce gruppo