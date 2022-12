Covid-19, in Calabria 618 nuovi positivi e 2 decessi

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 600002 (+618) rispetto a ieri. Due i decessi e 335 guariti. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4022405 (+2.906).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1708 (35 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1669 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 103031 (102635 guariti, 396 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 2252 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2195 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 174976 (173599 guariti, 1377 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 253 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57526 (57255 guariti, 271 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2349 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 198996 (198115 guariti, 881 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51133 (50943 guariti, 190 deceduti).