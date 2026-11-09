Curiosi detti calabresi sul matrimonio

“Cud’una fijjia, centu jènnari”, è un motto che, alla lettera, significa uno che ha una figlia sola però vorrebbe per lei cento mariti, quindi per sé cento generi. Alla lettera non ha senso, e sta a significare più probabilmente che la persona è indecisa e non sa cosa scegliere.

È uno dei tantissimi proverbi delle nostre parti, quasi sempre ambigui del tipo “A la scinduta ogni santu t’aiuta”, che è ironico e sarcastico, oppure davvero cattivo, come il toscano “Ad albero caduto, ascia”: il Pascoli vi compose una poesia.

Torniamo alle nozze della desiderata giovinetta, e, in una botta di deformazione professionale, e chissà se davvero fu memoria, ci vengono a mente un mito e una storia dei tempi che furono… e una storia alquanto più recente; e infine una cronaca.

Il mito narra che Zeus, innamorato di Leda, assunse forma di cigno, e nacquero, da due uova, Castore e Polluce, ed Elena e Clitennestra. Elena era diventata una ragazza, quando il padre putativo e affidatario, Tindaro, bandì per lei una gara.

Si presentarono tantissimi aspiranti alla mano “della più bella del mondo”, e Tindaro scelse Menelao re di Sparta, ma dopo aver fatto giurare agli altri che, in caso di rapimento, sarebbero intervenuti in armi. Ed ecco la Guerra di Troia, anche se non di rapimento si era trattato, ma di fuga con Paride.

Racconta Erodoto una cosa delle nostre parti: nel VI secolo a. C., Smindiride di Sibari figlio di Ippocrate, uomo ricchissimo tanto che voleva indire gare in concorrenza ad Olimpia, con corone d’oro, partecipò a quella specie di gara indetta da Clistene, tiranno di Sicione, per dar marito alla figlia Agariste. Ma venne preferito Megacle figlio di Alcmeone di Atene; e da queste nozze discenderà Pericle.

Abbiamo accennato in precedenti scritti alle vicende coniugali (ed extraconiugali!) di Giulia figlia di Ottaviano Augusto, e dei matrimoni progettati o celebrati davvero, con Cotisone re dei Geti, con Marcello, con Agrippa e infine con Tiberio. Giulia morì a Reggio, come sappiamo, nel 14 d.C.

Chissà quanti tornei medioevali vennero combattuti per le belle figlie dei nobili, e relative doti o territori!

E raccontiamo altra cosa che ci riguarda molto da vicino, eccome. Carlo il Temerario, duca di Borgogna e signore dunque dall’attuale Olanda agli attuali confini elvetici, nel 1477 morì proprio combattendo contro gli Svizzeri; gli successe la sola figlia, Maria, alla cui ducale mano aspirarono molti potenti nobili europei, ma ella scelse Massimiliano d’Asburgo, il quale, pur figlio dell’imperatore, non era né molto potente né molto ricco, anzi non lo fu affatto. Era affascinante però, e Maria se lo poteva permettere.

Cosa ce ne importa, direte voi? Ma che Massimiliano e Maria sono i genitori di Filippo il Bello, marito di Giovanna erede di Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, quindi dell’attuale Spagna con le Americhe, e di Sardegna e Sicilia, e per noi Giovanna III. Al posto di lei, “loca”, assunse la reggenza il figlio Carlo, dal 1519 l’imperatore Carlo V. Vedete com’è piccolo il mondo?

Ecco molti esempi di “cud’una fijjia, centu jènneri”, in senso lato.

E la cronaca? La cronaca ci porta a secoli dopo, verso il 1960 in un calabro paese che non nomino, quando un naturale del luogo scoprì il seduttore della figlia, cui, con lapidaria, tacitiana ed epigrammatica efficacia espressiva, pronunziò questa dichiarazione: “O cumpetti, o pùrvara”. Non ve lo traduco manco se… sparate voi a me. Pare sia finita, meno male, a confetti; e un genero solo dello spiccio suocero.

Ulderico Nisticò