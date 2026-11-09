​Terni, investito e ucciso da un furgone: 21enne calabrese muore dopo il turno di lavoro

Un tragico incidente all’alba ha spezzato la vita di Diego Bruno, un ragazzo di soli 21 anni travolto e ucciso da un furgone mentre stava rientrando a piedi nella sua abitazione a Terni.

​La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino. Diego aveva appena concluso il suo turno di lavoro in un fast food della zona e si era poi unito ad alcuni amici per trascorrere la serata in compagnia. Al termine della notte, si era incamminato verso casa, situata a poca distanza dal luogo del dramma.

​Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il giovane è rimasto vittima di una fatale carambola: ad un incrocio si è verificato uno scontro tra un’automobile e un furgone per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito dell’impatto, il mezzo da lavoro è finito violentemente contro il ventunenne. Un urto devastante che non gli ha lasciato alcun scampo; i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

​Diego, che viveva in Umbria, era originario del Cosentino, terra a cui era fortemente legato e da cui proveniva anche la madre, scomparsa di recente. La notizia del tragico incidente ha lasciato nello sconforto due comunità: un ponte di dolore unisce in queste ore l’Umbria e la Calabria, da dove si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e i ricordi affettuosi sui social network da parte di amici, colleghi e conoscenti increduli di fronte a una simile tragedia.