Faida tra cosche, quattro ergastoli per gli omicidi Fortuna e Longo: si chiude il processo “Portosalvo”

Si chiude uno dei capitoli più drammatici della faida che nel 2012 sconvolse Vibo Valentia. Quattro ergastoli sono stati inflitti dal gup distrettuale di Catanzaro al termine del processo con rito abbreviato scaturito dall’inchiesta “Portosalvo”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia.

Le condanne – inflitte in piena adesione alle richieste della pubblica accusa – riguardano Francesco Alessandria, 55 anni, Rosario Battaglia, 41, e i fratelli Salvatore e Saverio Patania, rispettivamente 47 e 49 anni.

Per tutti, il giudice ha riconosciuto la responsabilità nei due agguati di sangue che segnarono la stagione di regolamenti di conti tra cosche della ’ndrangheta vibonesa impegnate nella contesa per il controllo delle attività illecite del territorio.

A cadere sotto i colpi dei killer furono Davide Fortuna, 31 anni, e Mario Longo, 50 anni. Fortuna venne assassinato mentre si trovava in spiaggia insieme alla moglie e ai figli, in un pomeriggio che si trasformò in tragedia davanti ai bagnanti. Pochi mesi dopo, la faida colpì ancora: Longo fu ucciso mentre era alla guida della sua automobile nella frazione di Triparni.

Con questa sentenza, la magistratura mette un punto fermo su una vicenda che per anni ha alimentato paura e tensioni nel Vibonese.

Rimane ora l’ultimo tratto dell’iter giudiziario, con i possibili futuri gradi di giudizio, ma per la stagione di sangue del 2012 si chiude una prima, pesantissima pagina giudiziaria.