Garlasco, voglio dire la mia

Siccome ne parlano tutti in tv e sui giornali e a spasso, ecco che pure io, memore di un detto di Wilde, decido di resistere alla tentazione cedendovi. Facciamo finta che io sia non un celebre investigatore da romanzo e da film, ma un semplice maresciallo comandante di Stazione, e che nel territorio di mia competenza venga trovato un cadavere quasi certamente di persona uccisa.

Perché dico quasi e non certamente? Ma perché se, nello stesso paese e stesso giro di persone c’è stato un suicidio (c’è stato davvero), il mio dovere è cercare di appurare se fu suicidio davvero. Torniamo al cadavere. Se è segnato da ferite mortali, il giudice deve nominare d’urgenza un medico legale, il quale compia gli accertamenti del caso. Se è sicuro che la persona è stata assassinata in modo palesemente diretto e violento, allora io inizierei le mie indagini; indagini parallele a quelle ufficiali.

Intanto mi ricorderei che, nella Repubblica di Andorra, in caso di ritrovamento di un corpo, i giudici devono recarsi sul posto, e chiedere tre volte di seguito “Mort, qui t’a mort?”: credo si dica così nel dialetto dei Pirenei. Se il defunto non risponde, allora bisogna chiedersi chi era, e quali ipotesi credibili si possono formulare circa il delitto.

Ammesso si scopra chi era, l’altra, l’essenziale domanda, è per quale ragione qualcuno potrebbe averlo ucciso. E già, perché io, da vecchio indagatore, parto sempre e solo dalla presunzione di colpevolezza di chiunque, a cominciare dal morto, per passare in rassegna tutti i suoi amici e nemici e parenti e compaesani.

E non devo escludere nessuno, nessunissimo. Tanto meno dovrei partire dalla presunzione d’innocenza di chicchessia, incluso, anzi in testa il defunto. Nessuno è innocente, per chi seriamente indaga; nulla conta se è incensurato sulla carta, se è uomo o donna o minorenne di entrambi i sessi, se è “solare”, come oggi va di moda dire appena uno o muore o l’arrestano o altro. Le cronache sono piene di incensurati delinquenti.

Darei ascolto ai pettegolezzi di paese, che non sono prove, però possono giungere di grandissimo aiuto. Cercherei anche di farmi un’idea sulla famiglia della vittima, dove, secondo me, ci sono troppi lati curiosi, a cominciare dal computer e dai suoi troppi utenti; per dare un’occhiata, come mi pare ovvio, agli ospiti che vanno e vengono.

Le mie indagini, infatti, devono estendersi a qualsiasi cosa, anche a ciò che non costituisce reato, però somiglia, tipo vizi conclamati quali, per esempio, il gioco d’azzardo; o la frequentazione di ambienti non adamantini.

E veniamo all’aspetto sicuramente più spinoso, quello che concerne, detto in generale, il sesso. Io, l’investigatore, non sono politicamente corretto, quindi so che il sesso è una zona oscura e aggrovigliata, dove può succedere di tutto, consensuale o meno. Se poi vengo a sapere di filmini… per carità, non sono reato, però…

E che dire del paese di Garlasco? Siamo proprio sicuri che non si verifichino fatti strani, tipo, per esempio, genuino o immaginario satanismo?

Pure le indagini ufficiali, io, vecchia volpe, le sottoporrei ad indagine. C’è un giudice sospettato. Ci sono avvocati che beccano tanti soldi: e telefonerei al collega della Guardia di Finanza per vedere se gli avvocati hanno accusato regolare ricevuta o no; ricevuta, non un foglietto di carta. E mi chiederei come mai Stati sia stato prima assolto poi condannato; e in tutte queste vicissitudini giudiziarie, Stasi abbia sì sempre ripetuto di essere “innocente”, però senza mai spiegare di che sia innocente, e chi, secondo lui, abbia commesso il delitto. E si è fatto anni e anni di carcere con troppa buona educazione, senza quasi lamentarsi o protestare.

Secondo me investigatore, e quindi esperto di delinquenti, Stasi è un “delinquente” (sentenza definitiva) anomalo. Quanto a Sempio e famiglia e avvocati e altri amici, di stranezze ce ne sono a iosa. Le stranezze non sono reato, però… E ammesso fosse follemente appassionato, da qui a uccidere passano anni luce.

Infine, diciamola completa. Avvengono sì delitti che hanno come oggetto delle donne e ragazze; però il mondo è pieno di ragazze e donne che non sono vittime di violenza, e tanto meno di uccisione, e che tuttavia, come è umano, conducono una vita sentimentale e sessuale più o meno normale, con alternanza di amore e noia quotidiana, come succede alla gente comune.

Io, investigatore, riterrei mio banale dovere investigare sulla vittima. Pare brutto, dite voi: ma io parto dalla presunzione di colpevolezza di tutti (anzi, come dicono i politicamente corretti, di tutte e tutti: mi capite?), e non faccio indagini per ideologia.

Come il lettore intelligente avrà capito, io, l’immaginario indagatore, non ho parlato di sangue, biciclette, pedali, dna… Infatti, io so (io lo so, altri non tanto!) che le indagini scientifiche sono uno strumento, e che i periti sono incaricati da un giudice, il quale è “peritus peritorum”, cioè alla fine è lui che deve decidere.

Se no, di questo passo, saremo condannati o assolti dall’intelligenza artificiale, di cui io ho la massima stima, però deve fare solo il suo mestiere di intelligenza artificiale, e non ragionare al posto mio. O al posto di un essere umano giudice.

Ah, dimenticavo: del caso Garlasco si parla ventiquattro volte al giorno in ogni tv e su ogni giornale… dovunque tranne che a Garlasco e a Garlasco paese regna un silenzio da fare invidia non solo al dio greco Arpocrate, ma al più sperduto borgo dell’Aspromonte. Ragazzi, che omertà, a Garlasco! E a me, investigatore, la cosa appare molto ma molto ma molto sospetta. Qui delle due è l’una: o a Garlasco sono tutti personcine educate e discrete, oppure c’è qualcosa di grosso da nascondere. Fate voi.

Ulderico Nisticò